Persona 3 Reload преодолела отметку в три млн проданных копий, подтвердив успех современной версии классики

ATLUS сообщила, что суммарные мировые поставки и цифровые продажи Persona 3 Reload превысили три миллиона экземпляров. Для ремейка культовой японской RPG это очередной важный рубеж, который подтверждает высокий интерес игроков к современной версии одной из самых знаковых частей серии Persona.

Persona 3 Reload вышла 2 февраля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam и Microsoft Store. Позже, 23 октября 2025 года, игра также появилась на Switch 2, что позволило расширить её аудиторию.

Ремейк полностью переосмысливает оригинальную Persona 3, сохраняя ключевой сюжет и атмосферу, но предлагая современную графику, переработанный интерфейс, улучшенные механики и новые сюжетные сцены с дополнительным озвучиванием. Игрокам по-прежнему предстоит исследовать загадочный «Тёмный час», развивать социальные связи, собирать команду и сражаться с Тенями, постепенно раскрывая тайны происходящего.

Достижение отметки в три миллиона экземпляров стало ещё одним подтверждением того, что стратегия ATLUS по обновлению классических игр серии оказалась успешной. Persona 3 Reload не только познакомила новое поколение игроков с историей оригинала, но и позволила давним поклонникам вновь пережить одно из самых известных приключений франшизы в современном исполнении. Учитывая стабильные продажи и продолжающийся интерес к серии Persona, ремейк продолжает оставаться одним из самых успешных релизов ATLUS последних лет.