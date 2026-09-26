Persona 3 Reload впервые получила максимальную скидку 70% в Steam

ATLUS и SEGA запустили новую скидочную кампанию на Persona 3 Reload в цифровом магазине Steam. В рамках текущей распродажи игра впервые получила максимальную скидку 70%.

Акция распространяется не только на стандартную версию Persona 3 Reload, но также на Digital Deluxe Edition и Digital Premium Edition — все три издания сейчас предлагаются со скидкой 70%. Аналогичную скидку получил и Persona 3 Reload: Expansion Pass, включающий дополнительный сюжетный эпизод Episode Aigis -The Answer- и другой контент.

Persona 3 Reload представляет собой современное переосмысление Persona 3. Игрок берёт на себя роль нового ученика, который оказывается втянут в события загадочного Тёмного часа, пробуждает силу Персоны и вместе с товарищами исследует башню Тартар. Ремейк получил обновлённую графику, переработанный интерфейс, дополнительные сцены и диалоги, а также модернизированную боевую систему.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 октября.