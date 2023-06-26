По словам инсайдера, Persona 3 Reload и Metaphor: ReFantazio не появятся на Nintendo Switch ©

В последние недели компания Atlus представила миру Persona 3 Reload и Metaphor: ReFantazio, новую фэнтезийную JRPG. Обе игры выйдут на ПК, а также на консолях PlayStation и Xbox, в то время как о возможных версиях для Nintendo Switch ничего не говорится, хотя, по словам известного инсайдера MbKKKssTBhz5, их не существует, по крайней мере, на данный момент.

Речь идет о том самом инсайдере, который в недалеком прошлом предугадал официальное название и анонс Persona 3 Reload на Xbox Games Showcase в июне, а также в прошлом "попал в точку" с различными слухами относительно продукции Atlus.

В частности, он заявил в Twitter, что связался со своими источниками и, по их информации, нет никакого соглашения о выпуске Persona 3 Reload и Metaphor: ReFantazio на Nintendo Switch. По его мнению, нельзя исключать возможный перенос обеих игр на портативную систему на базе Киото, но он советует фанатам не питать больших надежд, чтобы не разочароваться.

В последние дни надежды на то, что Persona 3 Reload выйдет на Switch, возросли благодаря тому, что некоторые розничные продавцы разместили в продаже эту версию, а также ошибке на YouTube-канале Atlus, которая указала консоль Nintendo в описании трейлера к игре. Поэтому многие ожидали официального анонса во время трансляции Direct в прошлую среду, но были разочарованы.

На данный момент и Persona 3 Reload, и Metaphor: ReFantazio запланированы только для PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Game Pass. Первая выйдет в начале следующего года, а вторая - в неопределенное время в 2024 году.