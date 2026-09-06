Пятый взлом за сегодня: voices38 взломал Denuvo в Persona 3 Reload

voices38 продолжает череду взломов защиты Denuvo: взломщик объявил уже о пятом взломе защиты менее чем за сутки.

Он взломал защиту Denuvo в JRPG Persona 3 Reload. Игра вышла в 2024 году и с тех пор была взломана лишь через гипервизор группой DenuvOwO, но теперь получила традиционный взлом, не требующий отключений систем безопасности.

Сегодняшний день точно войдет в один из самых худших для компании Irdeto - репутация Denuvo продолжает трещать по швам.