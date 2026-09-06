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Persona 3: Reloaded 13.07.2006
Адвенчура, Ролевая
8.4 347 оценок

Пятый взлом за сегодня: voices38 взломал Denuvo в Persona 3 Reload

AceTheKing AceTheKing

voices38 продолжает череду взломов защиты Denuvo: взломщик объявил уже о пятом взломе защиты менее чем за сутки.

Persona 3: Reload "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

Он взломал защиту Denuvo в JRPG Persona 3 Reload. Игра вышла в 2024 году и с тех пор была взломана лишь через гипервизор группой DenuvOwO, но теперь получила традиционный взлом, не требующий отключений систем безопасности.

Сегодняшний день точно войдет в один из самых худших для компании Irdeto - репутация Denuvo продолжает трещать по швам.

ПК 18
86
33
Комментарии:  33
Ваш комментарий
Summonеr
47
Шрек vs DLSS 5

Кал какой-то уже взламывает)))
п.с.: виабушник, спокинского оформляй!

32
MNM 777

Капец , Капитан просто разносит эту шарагу под названием Денуво в щепки

19
_RedLion_

Искин вырвался из Черного заслона

14
askazanov

Красава!!!

13
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