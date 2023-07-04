Ранее сравнение графики оригинала и ремейка Persona 3 ©

YouTube-канал Cycu1 поделился сравнительным видео между оригинальной версией и грядущим ремейком Persona 3. Видеозапись игрового процесса, которую использовал YouTuber, основана на последнем трейлере, выпущенном Atlus ранее сегодня.

Persona 3 Reload будет использовать Unreal Engine и выйдет в начале 2024 года. На данный момент для нее нет страницы Steam или Epic Games Store. Однако, поскольку речь идет об Atlus, можно смело предположить, что игра выйдет в Steam.

Как видно, Persona 3 Reload выглядит лучше своей оригинальной версии. Тем не менее, как ни странно, оригинальная версия обладает большим шармом.