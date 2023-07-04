Persona 3 Reload 13.07.2006
8 123 оценки

Ранее сравнение графики оригинала и ремейка Persona 3

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monk70
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YouTube-канал Cycu1 поделился сравнительным видео между оригинальной версией и грядущим ремейком Persona 3. Видеозапись игрового процесса, которую использовал YouTuber, основана на последнем трейлере, выпущенном Atlus ранее сегодня.

Persona 3 Reload будет использовать Unreal Engine и выйдет в начале 2024 года. На данный момент для нее нет страницы Steam или Epic Games Store. Однако, поскольку речь идет об Atlus, можно смело предположить, что игра выйдет в Steam.

Как видно, Persona 3 Reload выглядит лучше своей оригинальной версии. Тем не менее, как ни странно, оригинальная версия обладает большим шармом.

3
3
Persona 3 Reload
13.07.2006
Комментарии: 3
Ваш комментарий
OculusMortem

Сейчас меня прям затянула Persona 5 Royal, так что ремейк третьей персоны я определенно жду.

1
Кей Овальд

Явно лучше, особенно окружением.

0
TRADS80

а про что игра? про файнел фентази?

-2