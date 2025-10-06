Разработчики Persona 3 Reload не изменили своего решения о главной героини из Portable: "Наша миссия - пробовать новое"

Несмотря на просьбы фанатов вернуть Котоне Шиоми из Persona 3 Portable, разработчики из Atlus’s P-Studio твердо сохраняют решение не добавлять женскую героиню в Persona 3 Reload. Генеральный продюсер серии, Казухиса Вада, в интервью Danfaminicogamer отметил, что затраты и время на создание персонажа окажутся слишком большими — даже значительно выше ресурсов, использованных для DLC Episode Aigis.

Вместо этого команда сосредоточена на новых инициативах. Вада подчеркивает: «Наша миссия — пробовать новое. Если что-то и останется незавершенным в Persona 3 Reload, это будет одним из таких решений, но мы работаем над многими другими вещами, чтобы фанаты получили что-то действительно интересное».

Режиссер и продюсер Сигэо Комори добавляет, что сейчас исследует современную психологию и трансакционный анализ, изучая социальные взаимодействия и состояния эго людей. Эти знания помогут более реалистично показать поведение и психологию персонажей, создавая впечатление живого мира, где каждый герой имеет собственные желания и идеалы. Комори хочет, чтобы будущие проекты давали игрокам вдохновение и осознание, даже если это лишь в небольшой степени влияет на их жизнь.

Хотя возвращение женской героини в Persona 3 Reload невозможно, фанаты могут ожидать новых механик, сюжетных деталей и психологической глубины, которая сделает игру более насыщенной.

Persona 3 Reload уже доступна на PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК (Steam). Версия для Nintendo Switch 2 выйдет 23 октября 2025 года.