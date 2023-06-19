Рекламный ролик Persona 3 Reload демонстрирует больше геймплея в действии ©

После недавнего анонса компания Atlus выпустила новый телевизионный ролик для своей грядущей JRPG Persona 3 Reload.

Рекламный ролик, который транслировался по японскому телевидению, представляет еще один взгляд на игру, со сбалансированным сочетанием геймплея и катсцен. Поклонники серии, несомненно, узнают стиль презентации.

Вы можете посмотреть его ниже.

Persona 3 Reload выйдет в начале 2024 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC через Steam. Если вы хотите увидеть больше, вы можете насладиться предыдущим трейлером.

Он был анонсирован вместе с тактической ролевой игрой Persona 5 Tactica, которая выйдет для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК через Steam 17 ноября 2023 года.

Кроме того, Atlus также работает над совершенно новой фэнтезийной игрой под названием Metaphor ReFantazio, которая также выйдет в 2024 году и была анонсирована только для Xbox Series X|S, Xbox One и PC, если не считать неизбежных утечек, которые настойчиво намекают на версии для PS5 и PS4.

Если вы не знакомы с Persona 3 Reload, вот как Atlus описывает ее официально:

Играйте как никогда раньше: обновленная боевая система, передовая графика и геймплей, улучшенный звук с совершенно новой английской озвучкой и многое другое. Погрузитесь в Темный час и пробудите глубины своего сердца!