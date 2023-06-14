Ремейк Persona 3 создается с 2019 года и в нем будет улучшенная боевая система, утверждает Atlus ©

После долгожданного официального анонса ремейка Persona 3, разработчики из студии Atlus поделились интересными деталями о разработке игры и важных улучшениях этого издания. Обновленная версия игры сможет похвастаться не только улучшенной графикой, но и будет способна удивить фанатов приятными изменениями в боевой системе и другими нововведениями.

В разговоре с журналистами IGN продюсеры Atlus Рёта Ниицума и Кадзухиса Вада заявили, что очень бережно подошли к созданию Persona 3 Reload. Они осознают всю важность данного ремейка для сообщества фанатов и новых игроков, поэтому игра была создана с нуля без использования оригинальных активов. Команда разработчиков создала новые модели, уровни игры, озвучку и многое другое. На это у них ушло достаточно много времени, как сообщают разработчики, создание ремейка началось еще в 2019 году.

Среди важных нововведений в Persona 3 Reload продюсеры подтвердили некоторые улучшения для боевой системы. Сражения, как и весь игровой процесс, сохранит узнаваемые оригинальные черты, но вместе с этим многие элементы будут доведены до уровня качества Persona 5. Боевая система должна стать доступнее и удобнее во многих аспектах, заверяют разработчики.

Обновленная версия Persona 3 должна выйти в начале 2024 года на ПК и консолях.