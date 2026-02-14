ЧАТ ИГРЫ
Persona 3: Reloaded 13.07.2006
Адвенчура, Ролевая
8.4 324 оценки

Sagerao обошёл защиту Denuvo Persona 3: Reloaded при помощи гипервизора

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Никому неизвестный кракер под ником Sagerao обошёл защиту Denuvo в никому неизвестной игре Persona 3: Reloaded при помощи гипервизора. Пока что кряк является Beta1 версией и работает только с процессорами AMD.

Persona 3: Reloaded главный герой — старшеклассник, который присоединяется к SEES (специализированному факультативному исполнительному отделению), группе студентов, занимающихся исследованием «тёмного часа», скрытого промежутка времени, наступающего ровно в полночь между одним днём ​​и следующим за ним. Во время тёмного часа игрок посещает Тартар, огромную башню, населённую «тенями», существами, питающимися разумом людей. Чтобы противостоять теням, каждый член SEES может призвать Персону, олицетворение своего внутреннего «я».

Комментарии:  31
FairUlu

Когда будут взламывать ваши карты, тоже радуйтесь. Ведь кому-то это сделает жизнь получше.

w_temptation

да когда уже дойдут до вахи 3 тотал вар?

Legend_of_the_Hero

Какие вахи, вы о чем вообще? Вы видели сколько там ещё Соников не взломано))))

Snake2105 Legend_of_the_Hero

Да и чтоб дойти до Соника нужно пару ноунеймов о которых никто не знает взломать

Legend_of_the_Hero Snake2105

Это уже 3-й кракер который использует гипервизор. Вангую ещё и другие будут. Хотя бы один раз чисто по фану да ломанут что-нибудь, ну в данном случае обойдут защиту.

ConciseYu

пора полностью теперь доламывать, и так электроника очень дорогая, хоть игры все бесплатно будут

R01Adil

voices38 продолжает своё дело? Что то его не слышно, пропал

Legend_of_the_Hero

Был слух, но не более, что он занят взломом Black Myth: Wukong. Он там где-то коммент на счет этого оставил и понеслись "фанатские" теории.

sapphire_n Legend_of_the_Hero

Вроде ушел дорабатывать новые инструменты.

Legend_of_the_Hero sapphire_n

Может быть.

enigmahas

Войс походу все. Давно его не слышно.

AdriftDylan

Резидент пусть ломает в день выхода

Беккер5443

До релиза пусть MK 1 сломает))

Zick211 Беккер5443

Вряд-ли)) Там сейчас скидка, мк от 10 до 1 всей набором. По цене две мешки картошки))

Беккер5443

Может мне тоже попробовать взломать игру какую нибудь.

Лев Левин

ну если ты сможешь адаптировать гипервизор под конкретную игру, то давай действуй.

Лев Левин
в никому неизвестной игре Persona 3: Reloaded

а когда серия персона стала неизвестной ?

rendezvous

при помощи гипервизора что это такое вообще?????????

Палыч Роков

А когда этот кусок кала вышел на ПК?