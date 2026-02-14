Sagerao обошёл защиту Denuvo Persona 3: Reloaded при помощи гипервизора

Никому неизвестный кракер под ником Sagerao обошёл защиту Denuvo в никому неизвестной игре Persona 3: Reloaded при помощи гипервизора. Пока что кряк является Beta1 версией и работает только с процессорами AMD.
Persona 3: Reloaded главный герой — старшеклассник, который присоединяется к SEES (специализированному факультативному исполнительному отделению), группе студентов, занимающихся исследованием «тёмного часа», скрытого промежутка времени, наступающего ровно в полночь между одним днём и следующим за ним. Во время тёмного часа игрок посещает Тартар, огромную башню, населённую «тенями», существами, питающимися разумом людей. Чтобы противостоять теням, каждый член SEES может призвать Персону, олицетворение своего внутреннего «я».
Когда будут взламывать ваши карты, тоже радуйтесь. Ведь кому-то это сделает жизнь получше.
да когда уже дойдут до вахи 3 тотал вар?
Какие вахи, вы о чем вообще? Вы видели сколько там ещё Соников не взломано))))
Да и чтоб дойти до Соника нужно пару ноунеймов о которых никто не знает взломать
Это уже 3-й кракер который использует гипервизор. Вангую ещё и другие будут. Хотя бы один раз чисто по фану да ломанут что-нибудь, ну в данном случае обойдут защиту.
пора полностью теперь доламывать, и так электроника очень дорогая, хоть игры все бесплатно будут
voices38 продолжает своё дело? Что то его не слышно, пропал
Был слух, но не более, что он занят взломом Black Myth: Wukong. Он там где-то коммент на счет этого оставил и понеслись "фанатские" теории.
Вроде ушел дорабатывать новые инструменты.
Может быть.
Войс походу все. Давно его не слышно.
Резидент пусть ломает в день выхода
До релиза пусть MK 1 сломает))
Вряд-ли)) Там сейчас скидка, мк от 10 до 1 всей набором. По цене две мешки картошки))
Может мне тоже попробовать взломать игру какую нибудь.
ну если ты сможешь адаптировать гипервизор под конкретную игру, то давай действуй.
а когда серия персона стала неизвестной ?
при помощи гипервизора что это такое вообще?????????
А когда этот кусок кала вышел на ПК?