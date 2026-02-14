Sagerao обошёл защиту Denuvo Persona 3: Reloaded при помощи гипервизора

Никому неизвестный кракер под ником Sagerao обошёл защиту Denuvo в никому неизвестной игре Persona 3: Reloaded при помощи гипервизора. Пока что кряк является Beta1 версией и работает только с процессорами AMD.

Persona 3: Reloaded главный герой — старшеклассник, который присоединяется к SEES (специализированному факультативному исполнительному отделению), группе студентов, занимающихся исследованием «тёмного часа», скрытого промежутка времени, наступающего ровно в полночь между одним днём ​​и следующим за ним. Во время тёмного часа игрок посещает Тартар, огромную башню, населённую «тенями», существами, питающимися разумом людей. Чтобы противостоять теням, каждый член SEES может призвать Персону, олицетворение своего внутреннего «я».