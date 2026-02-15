Sagerao выпустил обновление крака (Crack V2) для игры Persona 3: Reloaded при помощи гипервизора

Вышло первое обновление крака для игры Persona 3: Reloaded (Crack V2) на основе супервизора от Sagerao, который добавляет поддержку процессоров Intel.

Ранее вышедший крак для данной игры содержал обходы защиты только для процессоров AMD.

Persona 3 Reload — это RPG о школьнике, который обнаруживает скрытый «Тёмный час» между днями и сражается с существами по имени Тени. Он вступает в команду SEES, использующую силу Персон — проявлений внутреннего «я» — чтобы защитить людей. Игра сочетает повседневную школьную жизнь, развитие отношений и пошаговые бои в мрачной сверхъестественной истории о жизни и смерти.