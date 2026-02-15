Sagerao выпустил обновление крака (Crack V2) для игры Persona 3: Reloaded при помощи гипервизора

Вышло первое обновление крака для игры Persona 3: Reloaded (Crack V2) на основе супервизора от Sagerao, который добавляет поддержку процессоров Intel.
Ранее вышедший крак для данной игры содержал обходы защиты только для процессоров AMD.
Persona 3 Reload — это RPG о школьнике, который обнаруживает скрытый «Тёмный час» между днями и сражается с существами по имени Тени. Он вступает в команду SEES, использующую силу Персон — проявлений внутреннего «я» — чтобы защитить людей. Игра сочетает повседневную школьную жизнь, развитие отношений и пошаговые бои в мрачной сверхъестественной истории о жизни и смерти.
Гайд для игры Black Myth: Wukong, но для остальных по аналогии, а где-то 4 и 6 пункт не нужен. Гайд для интела но на амд все тоже самое только Intel (R) Virtualization Technology называется по-другому
Включение Hypervisor
Должны быть отключены античиты: EasyAntiCheat, PunkBuster, BattlEye, nProtect GameGuard, Xigncode3, EQU8,Riot’s Vanguard, Activision’s Ricochet, Electronic Arts’ EA AntiCheat, or Blizzard’s Defense Matrix-полный список тут (https://levvvel.com/games-with-kernel-level-anti-cheat-software/)
1.Загрузите Device Guard and Credential Guard hardware readiness tool (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53337)
Распакуйте архив dgreadiness_v3.6. (Убедитесь, что у вас есть права доступа к папке. Не используйте папку Steamlibrary). Запомните путь к файлу DG_Readiness_Tool_v3.6.ps1 из архива, он понадобится в будущем для команды
2. Скачайте чистые файлы игры. Скачайте взлом. Распакуйте в какую-то папку Скопируйте папку b1 из папки в каталог игр. В распакованном архиве также есть папка hypervisor, нужно запомнить путь до файла hyperkd.sys из этой папки.
3. Зайдите в BIOS (клавиша F2 при включении). Advanced Mode->CPU Configuration
Intel (R) Virtualization Technology — поставить Enabled.
VT-d (если доступно) — тоже поставить Enabled.
Найдите вкладку Boot или Security. Зайдите в подраздел Secure Boot. Установите Secure Boot Control в положение Disabled.Нажмите F10, чтобы сохранить настройки и выйти.
3. Запустите Терминал от имени администратора:
ПУТЬ ДО ФАЙЛА\DG_Readiness_Tool_v3.6.ps1 -disable
bcdedit /set testsigning on
bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
bcdedit /debug on
bcdedit /dbgsettings local
Перезагрузите компьютер
нажмите F3 при появлении запроса при загрузке
4. Запустите CMD от имени администратора:
sc create denuvo type=kernel start=demand binPath=ПУТЬ ДО ФАЙЛА\hyperkd.sys
sc start denuvo
Если все сделано правильно, должно отобразиться "SERVICE_NAME: denuvo, TYPE:1 KERNEL_DRIVER, STATE 4 RUNNING..."
5. Запустите игру с помощью D:\BlackMythWukong\b1\Binaries\Win64\b1-Win64-Shipping.exe
6. После завершения игры:
sc stop denuvo
Чтобы вернуть все как было нужно запустить Powershell от имени администратора и ввести команды:
ПУТЬ ДО ФАЙЛА\DG_Readiness_Tool_v3.6.ps1 -enable
bcdedit /set testsigning off
bcdedit /set hypervisorlaunchtype on
bcdedit /debug off
B CMD от имени администратора:
sc delete denuvo
И перезагрузить компьютер. Войдите в BIOS и включите secure boot
