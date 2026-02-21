Sagerao выпустил обновление обхода denuvo v.3.0 для игры Persona 3: Reload при помощи гипервизора

Были внесены следующие изменения:
- Исправлены проблемы совместимости с модами.
- Только для AMD: улучшен спуфинг KUSER_SHARED_DATA для устранения ошибки (синего экрана) MEMORY_MANAGEMENT / PFN_LIST_CORRUPT.
- Эмулятор Steam перемещён обратно в папку Engine, теперь вы можете удалить предыдущий файл steam_api64.dll из папки P3R.
Persona 3 Reload — это RPG о школьнике, который обнаруживает скрытый «Тёмный час» между днями и сражается с существами по имени Тени. Он вступает в команду SEES, использующую силу Персон — проявлений внутреннего «я» — чтобы защитить людей. Игра сочетает повседневную школьную жизнь, развитие отношений и пошаговые бои в мрачной сверхъестественной истории о жизни и смерти.
Вот бы новый резидент евил в день релиза через гипервизор взломали
В день релиза сомнительно, но через пару дней - вполне возможно. Вряд ли в Irdeto успеют внести доработки в работу Denuvo для усложнения взлома через гипервизор, учитывая что осталась всего неделя до релиза, а тестирование работы Denuvo в игре происходит в течение разработки. Но так же есть вероятность, что сами взломщики решат сильно не наглеть, дабы данный способ не прикрыли/не осложнили уже в скором времени.
Подозреваю, что как только выложат Resident Evil Requiem, Assassin's Creed Shadows, Doom The Dark Ages, Atomic Heart и еще ряд крупных оставшихся взломов, то большинство принципиальных пиратов, топящие за чистые кряки, окончательно сломаются и пойдут изучать как отключать Secure Boot и включать виртуализацию)
Сломаются глупые пираты, а остальные продолжат пользоваться копеечными оффками без танцев с бубном и риска похерить свою систему.
оффки это где еще n количество таких же нищих как ты, а лимит активации у денувы 5 машин в сутки и когда была последняя активация тебе неизвестно. Да,крутая лотерея
Да нах обосрался этот ваш дрищивизер. Он больше систему нагружает