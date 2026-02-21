Sagerao выпустил обновление обхода denuvo v.3.0 для игры Persona 3: Reload при помощи гипервизора

Были внесены следующие изменения:

Исправлены проблемы совместимости с модами.

Только для AMD: улучшен спуфинг KUSER_SHARED_DATA для устранения ошибки (синего экрана) MEMORY_MANAGEMENT / PFN_LIST_CORRUPT.

Эмулятор Steam перемещён обратно в папку Engine, теперь вы можете удалить предыдущий файл steam_api64.dll из папки P3R.

Persona 3 Reload — это RPG о школьнике, который обнаруживает скрытый «Тёмный час» между днями и сражается с существами по имени Тени. Он вступает в команду SEES, использующую силу Персон — проявлений внутреннего «я» — чтобы защитить людей. Игра сочетает повседневную школьную жизнь, развитие отношений и пошаговые бои в мрачной сверхъестественной истории о жизни и смерти.