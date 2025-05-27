SEGA заявила о высокой прибыли от DLC для Persona 3 Reload

Компания SEGA сообщила, что загружаемый контент для Persona 3 Reload принёс «значительную прибыль» в 2025 финансовом году, завершившемся 31 марта. Об этом стало известно 12 мая во время официального брифинга по итогам года.

Главным источником дохода стал Expansion Pass, включающий ремейк эпилога Episode Aigis, а также дополнительные костюмы и фоновую музыку. SEGA впервые дала комментарий относительно пострелизных результатов игры, отметив «достаточно высокий спрос» на платный контент.

Особое внимание аудитории привлёк именно Episode Aigis — переработанная история из оригинальной Persona 3 FES. Несмотря на критику модели распространения, при которой эпилог доступен только при покупке полного набора DLC, продажи в третьем квартале (октябрь-декабрь 2024) оказались «внушительными».