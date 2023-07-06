Создатели ремейка Persona 3 публикуют арты персонажей игры ©

В начале этого месяца прошла масштабная выставка Anime Expo, которая в основном была посвящена аниме индустрии, однако некоторые японские разработчики игр также её посетили. Одними из таких стала студия Atlus, которая поделилась новой порцией иллюстраций обновленной версии Persona 3. Авторы ремейка опубликовали стильные арты с персонажами Persona 3 Reload.

Новые изображения позволяют в деталях оценить обновленный дизайн центральных героев Persona 3: Фуука Ямагиши, Мицуру Кириджо и Акихико Санада. Как отмечают разработчики, они поделились финальным иллюстрациями героев, которые в полной мере отображают арт-дизайн ремейка и художественный стиль ремейка культовой игры 2006 года.

Persona 3 Reload, как уверяют создатели, сохранит оригинальную историю и события, однако при этом будут внесены серьезные визуальные улучшения в локации, персонажи и многие другие элементы игры. Выход ролевой игры запланирован на первую половину 2024 года для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.