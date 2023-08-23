Страница Persona 3 Reload в Steam подтверждает официальный перевод на русский язык ©

Вслед за атмосферным трейлером с датой выхода у Persona 3 Reload появилась страничка в Steam, где указана разнообразная информация и в том числе на какие языки игра будет локализована и новые скриншоты.

Благодаря этому мы получили очередное подтверждение тому, что игра получит официальный перевод на русский язык. До этого информация об этом была указана только на официальном сайте SEGA Asia и некоторые пользователи думали, что это ошибка или опечатка.

Так же теперь у нас есть информация про разные издания игры и бонусы за предзаказ:

Спойлер

Оформите предзаказ, чтобы получить эксклюзивный доступ к набору фоновой музыки из Persona 4 Golden, который содержит следующие композиции: Reach Out To The Truth.

Time To Make History.

I'll Face Myself -Battle-.

A New World Fool.

The Fog.

Results. *Данное эксклюзивное предложение доступно только до даты выхода игры. *Содержимое может быть изменено без предварительного уведомления Цифровое делюкс-издание Persona 3 Reload содержит: Игру Persona 3 Reload.

Цифровой артбук (64 страницы с зарисовками персонажей, концепт-артами, фонами и другими иллюстрациями из игры).

Цифровой саундтрек (60 новых композиций, включая музыку из оригинальной Persona 3 в новой аранжировке и новые треки, созданные композиторами Atlus специально для Persona 3 Reload). Цифровое премиум-издание Persona 3 Reload содержит: Игру Persona 3 Reload

Цифровой артбук.

Цифровой саундтрек.

Набор дополнений Persona 3 Reload (содержит все дополнительные внутриигровые материалы, доступные для покупки).

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC через Steam