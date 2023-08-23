Страница Persona 3 Reload в Steam подтверждает официальный перевод на русский язык

Вслед за атмосферным трейлером с датой выхода у Persona 3 Reload появилась страничка в Steam, где указана разнообразная информация и в том числе на какие языки игра будет локализована и новые скриншоты.
Благодаря этому мы получили очередное подтверждение тому, что игра получит официальный перевод на русский язык. До этого информация об этом была указана только на официальном сайте SEGA Asia и некоторые пользователи думали, что это ошибка или опечатка.
Так же теперь у нас есть информация про разные издания игры и бонусы за предзаказ:
Оформите предзаказ, чтобы получить эксклюзивный доступ к набору фоновой музыки из Persona 4 Golden, который содержит следующие композиции:
- Reach Out To The Truth.
- Time To Make History.
- I'll Face Myself -Battle-.
- A New World Fool.
- The Fog.
- Results.
*Данное эксклюзивное предложение доступно только до даты выхода игры.
*Содержимое может быть изменено без предварительного уведомления
Цифровое делюкс-издание Persona 3 Reload содержит:
- Игру Persona 3 Reload.
- Цифровой артбук (64 страницы с зарисовками персонажей, концепт-артами, фонами и другими иллюстрациями из игры).
- Цифровой саундтрек (60 новых композиций, включая музыку из оригинальной Persona 3 в новой аранжировке и новые треки, созданные композиторами Atlus специально для Persona 3 Reload).
Цифровое премиум-издание Persona 3 Reload содержит:
- Игру Persona 3 Reload
- Цифровой артбук.
- Цифровой саундтрек.
- Набор дополнений Persona 3 Reload (содержит все дополнительные внутриигровые материалы, доступные для покупки).
Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC через Steam
Эт хорошо, но в игру все равно играть не собирался
Радует, что есть студии, которые добавляют наш язык в свои проекты, даже несмотря на то, что у некоторых компаний сложилась тенденция очень странной ненависти ко всему русскому, отметая тем самым, немаленький такой контингент платежеспособных личностей, хотя если проект заслуживает внимая, то, думаю его все рано купят и это уже будет не такой крупной проблемой, хоть и печальной, потому, что к крупным проектам часто делают свой руссификатор, более или менее качественней. Тот же баннерлорд долго держался без официального русика.
Тут вдвойне удивительно то, что Atlus свои игры в принципе не переводил на русский язык. Но, по ходу, с выходом ремастера четвёртой части и порта пятой в Стим статистика показала, что и в регионе СНГ их игры интересны.
Эт хорошо, наконец-то поиграю серию.
Лучше в 5ку забабахали, но наверное и для 3ки ниче так