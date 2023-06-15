В Persona 3 Reload будет самое большое количество озвученных реплик за всю историю серии, а Тартар был модернизирован ©

В Persona 3 Reload будет много изменений и улучшений по сравнению с оригиналом, а если говорить об озвучке, то игра обещает стать по-настоящему масштабной и самой большой частью серии на сегодняшний день.

В беседе с японским журналом Famitsu, как сообщает MbKKKssTBh5 в Twitter, генеральный продюсер Казухиса Вада, режиссер Такуя Ямагучи и продюсер Рёта Ниицума раскрыли дополнительную информацию о ремейке третьей части серии, заявив, что в игре будет самое большое количество озвученных реплик в истории Persona, и не только из-за дополнительных побочных историй, что является очень интересным заявлением, учитывая количество озвученных реплик в Persona 4 и Persona 5.

Члены команды разработчиков Persona 3 Reload также рассказали о геймплейных дополнениях и изменениях. Большое подземелье Тартар, которое является единственным подземельем в оригинале, было расширено, чтобы сделать его исследование более интересным и стоящим. акже была добавлена новая возможность ускорить исследование. Как сообщалось ранее, в игре также не будет контента из FES и Portable, но некоторые элементы из FES будут включены, в частности, социальная связь для Айгис, которая отсутствовала в оригинальной версии.

Несмотря на отсутствие всего контента, созданного для игры, Persona 3 Reload претендует на то, чтобы стать окончательным способом насладиться игрой, которая превратила серию ATLUS в мировой феномен. Игра выйдет в начале 2024 года на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.