В Persona 3 Reload появятся новые сюжетные сцены и боевые механики ©

Компания Atlus подтвердила, что в Persona 3 Reload появятся новые сюжетные сцены и взаимодействия персонажей по сравнению с оригиналом, вышедшим в 2006 году, а также некоторые изменения в боевой системе, в которую войдут элементы, понравившиеся многим игрокам в Persona 5.

Эти подробности, о которых уже можно было догадаться по последнему трейлеру с участием группы Стрега и предыдущим, были подтверждены в пресс-релизе студии, сопровождающем последний официальный ролик.

Если быть точным, то в нем говорится, что "в Persona 3 Reload появятся совершенно новые сцены, посвященные членам Стреги", и что "добавлены совершенно новые связанные эпизоды. В этих совершенно новых сценах будут раскрыты те аспекты некоторых персонажей, которые никогда ранее не рассматривались в деталях".

Это, безусловно, хорошая новость для давних поклонников, которые ранее были недовольны отсутствием героини женского пола и некоторыми дополнениями, появившимися в переизданиях Persona 3 FES и Persona 3 Portable.

Пресс-релиз Altus также подтверждает то, о чем многие уже догадались из коротких геймплейных эпизодов Persona 3 Reload, показанных ранее, а именно, что в ремейке будет присутствовать некоторая динамика, показанная в Persona 5.

В частности, было подтверждено наличие "прямых команд", т.е. возможности управлять каждым членом партии по отдельности. Возможно, для новых игроков это не покажется чем-то новым, но следует отметить, что в оригинальной Persona 3 командовать в бою можно было только главным героем, а за компаньонов отвечал искусственный интеллект. В качестве альтернативы можно использовать опцию "Поддержка", "автоматически нацеливающуюся на слабые места противника".

Другая механика, унаследованная от Persona 5, - стратегическая механика, которая позволяет передавать ход одного персонажа другому.

На этом все не закончилось: в игру добавлен новый тип специальных приемов под названием "Теургия". Atlus описывает их как "очень мощные способности, которые можно использовать только тогда, когда у персонажа заполнена шкала теургии". Шкала теургии пополняются в бою, когда персонаж атакует, использует умения или выполняет другие действия. Индивидуальность персонажа влияет на то, какие действия наиболее эффективны для заполнения шкалы".

Напомним, что Persona 3 Reload будет доступна со 2 февраля 2024 года для PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и с момента запуска войдет в каталог PC и Xbox Game Pass.