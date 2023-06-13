Persona 3 Reload 13.07.2006
7.9 107 оценок

В сеть просочился геймплей ремейка Persona 3 Reload

©
Gutsz
Новости

Обновленное издание Persona 3 Reload продолжают преследовать крайне неприятные утечки, даже уже после официального анонса. Еще до выхода премьерного ролика игры в сеть утек дебютный трейлер, а теперь по вине журналистов раньше времени появился новый геймплей ремейка.

Как сообщается, демонстрация была опубликована изданием IGN. Журналисты раньше времени загрузили в социальные сети превью к ремейку Persona 3 с демонстрацией новый кадров из игры. Ролик был оперативно удален, но внимательные геймеры успели его сохранить и распространить по разным каналам. Теперь у нас есть возможность уже сейчас более детально оценить локации обновлённой игры и этап их исследования.

Ремейк Persona 3 Reload выйдет спустя почти 18 лет, после релиза оригинальной игры на PlayStation 2. Новая игра обещает выйти в начале 2024 года на ПК и консолях.

5
1
Последние посты по игре Persona 3 Reload
Persona 3 Reload будет точным ремейком оригинальной версии без контента из FES или Portable
Persona 3 Reload будет точным ремейком оригинальной версии без контента из FES или Portable
Официально анонсирован ремейк Persona 3 с подзаголовком Reload - релиз в следующем году
Официально анонсирован ремейк Persona 3 с подзаголовком Reload - релиз в следующем году
Первые кадры ремейка Persona 3 сравнили с оригиналом
Первые кадры ремейка Persona 3 сравнили с оригиналом
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гремлин666

Такой шлепандос можно было и не выкладывать!!!!!

-1