В сеть просочился геймплей ремейка Persona 3 Reload ©

Обновленное издание Persona 3 Reload продолжают преследовать крайне неприятные утечки, даже уже после официального анонса. Еще до выхода премьерного ролика игры в сеть утек дебютный трейлер, а теперь по вине журналистов раньше времени появился новый геймплей ремейка.

Как сообщается, демонстрация была опубликована изданием IGN. Журналисты раньше времени загрузили в социальные сети превью к ремейку Persona 3 с демонстрацией новый кадров из игры. Ролик был оперативно удален, но внимательные геймеры успели его сохранить и распространить по разным каналам. Теперь у нас есть возможность уже сейчас более детально оценить локации обновлённой игры и этап их исследования.

Ремейк Persona 3 Reload выйдет спустя почти 18 лет, после релиза оригинальной игры на PlayStation 2. Новая игра обещает выйти в начале 2024 года на ПК и консолях.