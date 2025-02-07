За период с октября по декабрь 2024 года продажи серии Persona превысили 940 тысяч копий

Компания Sega Sammy опубликовала финансовые результаты третьего квартала 2024 года, включающего октябрь, ноябрь и декабрь, и рассказала о продажах своих популярных серий игр, в том числе Persona.

За этот период серия Persona разошлась тиражом в 940 тысяч копий по всему миру, включая цифровые и физические продажи. Основной вклад в этот результат внесли повторные продажи Persona 5 Royal, выпущенной в октябре 2022 года, и недавний релиз Persona 3 Reload, состоявшийся 2 февраля 2024 года.

С начала финансового года, с апреля по декабрь 2024 года, общий тираж серии Persona составил 2,75 миллиона копий, после 1,81 миллиона в предыдущие полгода. В целом, с начала выпуска серии до конца 2023 года, общие продажи составили более 23,5 миллионов копий. Persona 5, включая все её версии, продолжает оставаться лидером с более чем 10 миллионами проданных экземпляров.