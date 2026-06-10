Актриса озвучки Чи из Persona 4 Golden призналась, что тяжело переживает замену в ремейке

После выхода нового трейлера Persona 4 Revival актриса Эрин Фицджеральд, озвучивавшая Чи Сатонаку в Persona 4 Golden и последующих спин-оффах, прокомментировала своё отсутствие в ремейке.

По словам Фицджеральд, она всё ещё тяжело переживает решение Atlus полностью обновить актёрский состав игры. В соцсетях актриса призналась, что испытывает чувство утраты, но при этом благодарна за годы, проведённые вместе с персонажем и фанатами серии.

«Я глубоко скорблю. Всё в жизни временно. Я рада, что этот опыт был частью моей жизни. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной», — написала Фицджеральд.

Ещё до официального анонса ремейка актриса сообщала, что её не приглашали вернуться к роли Чи. Судя по последнему трейлеру, Persona 4 Revival действительно получит полностью новый англоязычный актёрский состав, как это ранее произошло с Persona 3 Reload.

Несмотря на замену, поклонники поддержали Фицджеральд, отметив, что её версия Чи навсегда останется одной из самых любимых интерпретаций персонажа.