Актриса озвучки Чи из Persona 4 Golden призналась, что тяжело переживает замену в ремейке

После выхода нового трейлера Persona 4 Revival актриса Эрин Фицджеральд, озвучивавшая Чи Сатонаку в Persona 4 Golden и последующих спин-оффах, прокомментировала своё отсутствие в ремейке.
По словам Фицджеральд, она всё ещё тяжело переживает решение Atlus полностью обновить актёрский состав игры. В соцсетях актриса призналась, что испытывает чувство утраты, но при этом благодарна за годы, проведённые вместе с персонажем и фанатами серии.
«Я глубоко скорблю. Всё в жизни временно. Я рада, что этот опыт был частью моей жизни. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной», — написала Фицджеральд.
Ещё до официального анонса ремейка актриса сообщала, что её не приглашали вернуться к роли Чи. Судя по последнему трейлеру, Persona 4 Revival действительно получит полностью новый англоязычный актёрский состав, как это ранее произошло с Persona 3 Reload.
Несмотря на замену, поклонники поддержали Фицджеральд, отметив, что её версия Чи навсегда останется одной из самых любимых интерпретаций персонажа.
Я глубоко скорблю. Теперь кому-то упадет пополнение по карте в 5 млн долларов, но не мне плаки плаки
Так она вроде в английской озвучке принимала участие, конечно вкусовщина, но я считаю, что английская озвучка во всех частях тупо убивает персов и погружение, так что по моему мнению лучше играть в оригинале. Да и в целом на актрису по барабану, а то бывает, что озвучишь ты персонажа и уже считаешь, что он тупо твой и ничей больше и как это так тебя не позвали в ремейк или продолжение.
Жаль конечно, в голдене был такой классный каст актеров. Ну будем надеяться что замена не подкачает