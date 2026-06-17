Актриса озвучки Юкико из Persona 4 поддержала новую озвучку ремейка

Atlus официально раскрыла часть нового английского актёрского состава Persona 4 Revival. После анонса новые исполнители ролей обратились к фанатам и подчеркнули, что понимают, насколько важны персонажи Persona 4 для сообщества.

Роль Юкико Амаги в ремейке исполнит Брианна Никербокер. Актриса назвала участие в проекте «ролью мечты» и пообещала, что команда вложила в игру много любви и уважения к оригиналу.

Особое внимание привлекла реакция Аманды Уинн Ли, озвучивавшей Юкико в оригинальной Persona 4. Она публично поддержала новую актрису и заявила, что уверена в её успехе:

«Брианна просто замечательная, и я знаю, что она отлично справится с этой ролью и её знаменитым смехом».

Новый голос Ёсукэ Ханамуры, Пол Кастро-младший, также отметил, что постарался сохранить всё то, за что фанаты полюбили персонажа, добавив при этом собственное видение образа.

Ари Трэш, которая озвучит Мари, призналась, что понимает привязанность игроков к оригинальному составу актёров. По её словам, прежние исполнители стали культовыми для серии, и она надеется, что поклонники оценят её интерпретацию персонажа.

Исполнитель роли главного героя Назих Тарша заявил, что новый актёрский состав «стоит на плечах гигантов». Он отметил, что все участники проекта выросли на оригинальной Persona 4 и с большим уважением относятся к работе своих предшественников.

Ранее стало известно, что Persona 4 Revival получит полностью обновлённый английский актёрский состав, что вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников оригинальной игры. Тем не менее некоторые актёры из старой версии уже публично поддержали своих преемников.