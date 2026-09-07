Atlus объяснила, почему опыт Persona 3 Reload изменил подход к созданию Persona 4 Revival

Persona 4 Revival станет новой версией оригинальной Persona 4, а при её создании Atlus намерена использовать опыт, полученный во время разработки Persona 3 Reload. Об этом рассказал продюсер серии Казухиса Вада в интервью GamesRadar+.

По словам Вады, работа над Persona 3 Reload стала для команды первым опытом создания настолько масштабного проекта. Atlus хотела реализовать множество задумок, однако на раннем этапе разработчики не были уверены, с каким объёмом работы смогут справиться. Поэтому команда решила сосредоточиться на главном — сделать базовый игровой опыт максимально качественным.

Именно из-за такого подхода некоторые элементы Persona 3 Reload пришлось отложить. В частности, Episode Aegis команда рассматривала как дополнительную сюжетную часть, которой можно было бы заняться позже, когда появится возможность уделить ей достаточно внимания.

С Persona 4 Revival ситуация оказалась другой. Вада отметил, что история Мари настолько тесно связана с основной сюжетной линией Persona 4 Golden, что выпустить её отдельно позднее, как это произошло с Episode Aegis, уже было нельзя.

В результате Atlus решила учесть все уроки, полученные при создании Persona 3 Reload, и сразу включить их в работу над Persona 4 Revival. При этом разработчики ранее подчёркивали, что обновят некоторые диалоги, но постараются сохранить характеры персонажей максимально близкими к оригиналу.

Для Atlus это стало возможностью применить накопленный опыт при работе над Persona 3 Reload и с самого начала уделить больше внимания масштабам и содержанию проекта.