Atlus объяснила, почему в Persona 4 Revival был заменен английский актерский состав оригинальной RPG

Замена английского актёрского состава Persona 4 Revival уже была известна, однако теперь Atlus раскрыла, почему в итоге пошла именно по пути полного перезапуска, а не попыталась сохранить хотя бы часть знакомых голосов.

Продюсер серии Казухиса Вада рассказал, что спустя много лет собрать оригинальную команду оказалось практически невозможно. Некоторые актёры уже ушли из индустрии, тогда как другие стали настолько востребованными, что согласовать их расписания было крайне сложно. Среди них Юрий Лоуэнтал, Трой Бейкер и Лора Бейли.

По словам Вады, проблема была не просто в отсутствии нескольких исполнителей. В Atlus пришли к выводу, что частичное возвращение состава создало бы странную ситуацию: часть персонажей сохранила бы знакомые голоса, а другим пришлось бы искать новых актёров. Поэтому разработчики решили полностью начать работу с чистого листа.

«Мы поняли, что не сможем собрать весь тот актёрский состав заново. Тогда мы сказали: ладно, пожалуй, нам придётся снова засучить рукава. Начнём сначала», — объяснил Вада.

При этом решение связано не с желанием Atlus отказаться от наследия оригинальной Persona 4. Напротив, Вада отметил, что команда относится с уважением к работе прежних актёров и не хотела создавать впечатление, будто одни исполнители просто заменяют других. Новый состав должен предложить собственную интерпретацию знакомых персонажей.

Первые новые английские голоса уже были представлены Atlus ещё летом: среди них исполнители ролей главного героя, Йосуке, Тиё, Юкико и Мари.

Таким образом, для Atlus смена актёров стала не отдельным косметическим изменением ремейка, а попыткой избежать компромиссного варианта. Студия предпочла полностью перестроить английскую озвучку, вместо того чтобы выпускать Persona 4 Revival с частично обновлённым составом.