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Persona 4 Revival 18.02.2027
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези, Аниме
6.2 51 оценка

ATLUS показала Тэдди в новом трейлере Persona 4 Revival

Gruz_ Gruz_

Разработчики из Atlus опубликовали свежий персональный трейлер ремейка Persona 4 Revival, полностью сфокусированный на Тэдди (Teddie) — одном из самых ярких и загадочных участников Следственной команды.

В обновленной англоязычной версии этого добродушного обитателя Полуночного канала озвучила актриса Лайла Берзинс. Авторы подчеркивают, что Тэдди сохранит свою детскую любознательность, гиперактивность и фирменный энтузиазм, а в бою его верным спутником останется Персона Кинтоки-Додзи (Kintoki-Douji).

Сюжетная линия обновленной jRPG по-прежнему завязана на Полуночном канале и серии мистических убийств в тихом городке Инаба. Главный герой и его друзья объединяются с Тэдди, для которого этот странный телевизионный мир является родным домом. Вместе им предстоит спасать потенциальных жертв и сражаться с Тенями (Shadows) — жуткими проявлениями темных сторон человеческой души.

Премьера игры на ПК, PS5, Xbox Series X|S и в Microsoft Store состоится 18 февраля 2027 года, а на Switch 2 — 20 мая 2027 года.

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