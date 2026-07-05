Atlus посвятила новый персонажный трейлер Persona 4 Revival любимице фанатов Рисэ Кудзикава

Компания Atlus опубликовало свежий трейлер ремейка Persona 4 Revival, посвященный Рисэ Кудзикаве. В новой англоязычной версии популярного идола, которая возвращается в родной город Инаба ради работы в семейной лавке тофу и позже становится навигатором отряда, озвучила Эбби Тротт.

По сюжету популярный идол присоединяется к «Следственной команде», пытающейся поймать серийного убийцу, который прячет жертв в загадочном мире по ту сторону телевизионных экранов. Однако игровой процесс претерпит масштабные изменения.

Геймплей получит улучшенную механику защиты и систему «Передачи эстафеты» из Persona 5 и Persona 3 Reload. Также появится возможность запускать ослабленных врагов в воздух, заражая соседние цели негативными статусами. Новая шкала «Прайм-тайм» позволит персонажам временно использовать способности бесплатно и завершать бои мощным приемом. Обновленная боевая система предложит новые тактические возможности для эффективного взаимодействия членов отряда.

Кроме того, авторы полностью переписали озвучку (включая второстепенные сцены), добавили новые музыкальные треки и боевые темы, а создание анимированных катсцен доверили знаменитой студии MAPPA.

Релиз Persona 4 Revival намечен на 18 февраля 2027 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.