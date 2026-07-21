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Persona 4 Revival 18.02.2027
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези, Аниме
6.3 50 оценок

ATLUS посвятила новый трейлер Persona 4 Revival Чие Сатонаке - одной из самых узнаваемых героинь серии

butcher69 butcher69

ATLUS продолжает знакомить игроков с обновлённым составом Persona 4 Revival и представила новый трейлер, посвящённый Чие Сатонаке. В ролике разработчики показали одну из ключевых героинь ремейка, которая станет верной спутницей главного героя на протяжении истории.

Чие описывается как энергичная, общительная и решительная девушка, сидящая рядом с главным героем в школе. Она обожает фильмы о кунг-фу, любит мясо и всегда готова вступиться за других благодаря своему обострённому чувству справедливости. Её Персона — Томоэ, хорошо знакомая поклонникам оригинальной Persona 4.

ATLUS также подтвердила актёрский состав. В английской версии Чие вновь озвучит Энн Ятко, а в японской — известная сэйю Юи Хорие.

Persona 4 Revival выйдет 18 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC в Steam и Microsoft Store. С первого дня после релиза игра также станет доступна подписчикам Xbox Game Pass. Публикация отдельных трейлеров с персонажами показывает, что ATLUS постепенно раскрывает обновлённый актёрский состав и ключевых героев ремейка, подогревая интерес к одному из самых ожидаемых переосмыслений классической JRPG.

Трейлеры 7
4
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
UnabridgedSabretooth

Аtlus-

UnabridgedSabretooth

Altus-altushka

firefox0047

В смысле вновь озвучит Энн Ятко, у нас же вроде абсолютно новый английский каст или автор опять не читает то что публикует