ATLUS посвятила новый трейлер Persona 4 Revival Чие Сатонаке - одной из самых узнаваемых героинь серии

ATLUS продолжает знакомить игроков с обновлённым составом Persona 4 Revival и представила новый трейлер, посвящённый Чие Сатонаке. В ролике разработчики показали одну из ключевых героинь ремейка, которая станет верной спутницей главного героя на протяжении истории.

Чие описывается как энергичная, общительная и решительная девушка, сидящая рядом с главным героем в школе. Она обожает фильмы о кунг-фу, любит мясо и всегда готова вступиться за других благодаря своему обострённому чувству справедливости. Её Персона — Томоэ, хорошо знакомая поклонникам оригинальной Persona 4.

ATLUS также подтвердила актёрский состав. В английской версии Чие вновь озвучит Энн Ятко, а в японской — известная сэйю Юи Хорие.

Persona 4 Revival выйдет 18 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC в Steam и Microsoft Store. С первого дня после релиза игра также станет доступна подписчикам Xbox Game Pass. Публикация отдельных трейлеров с персонажами показывает, что ATLUS постепенно раскрывает обновлённый актёрский состав и ключевых героев ремейка, подогревая интерес к одному из самых ожидаемых переосмыслений классической JRPG.