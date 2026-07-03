Atlus выпустила трейлер главного героя Persona 4 Revival

Компания Atlus представила новый трейлер Persona 4 Revival, посвященный главному герою предстоящего ремейка культовой JRPG. В ролике разработчики показали обновленный внешний вид протагониста, а также несколько сцен с его участием, позволяющих оценить переработанную графику и художественный стиль игры.

Главным героем истории вновь станет обычный старшеклассник, который на год переезжает в тихий провинциальный город Инаба. Однако спокойная жизнь быстро заканчивается после серии загадочных убийств, связанных с таинственным Полуночным каналом. Вместе с новыми друзьями ему предстоит расследовать происходящее, пробудить силу Персоны и столкнуться с опасностями Потустороннего мира.

Хотя персонаж традиционно остается без официального имени внутри игры, в трейлере разработчики уделили внимание его обновленному облику, анимациям и повседневной жизни. Также можно увидеть несколько кадров исследования Инабы, общения с другими героями и боевых эпизодов, демонстрирующих современную визуальную составляющую ремейка.

Persona 4 Revival представляет собой полноценное переосмысление оригинальной Persona 4 с современной графикой, переработанными игровыми системами и улучшениями качества жизни, сохраняя при этом сюжет и ключевые элементы классической игры. Проект разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, а его релиз запланирован на 18 февраля 2027 года. Кроме того, с первого дня игра будет доступна подписчикам Xbox Game Pass.