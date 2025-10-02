Авторы Persona 4 Revival обещают новый опыт для фанатов JRPG

Ремейк культовой JRPG Persona 4 Revival постепенно набирает обороты, и, судя по словам директора P-Studio Казухисы Вады, это будет не просто «добавление контента». В недавнем интервью 4Gamer он отметил, что разработчики стремятся создать игру, которая подарит игрокам знакомый мир Инабу по-новому и по-другому, сохраняя при этом огромный объем контента, который уже присутствовал в Persona 4 Golden.

«Persona 4 уже содержала огромное количество контента, поэтому при создании следующей «R» речь идет не только о добавлении нового — мы должны создать опыт, который будет свежим и увлекательным», — пояснил Вада. Он отметил, что работа над игрой сложная, но процесс «хорошо складывается», хотя точной даты выхода пока нет.

Интересно, что тизер ремейка использует песню «Time to Make History», боевую тему из расширенной версии Persona 4 Golden, а в кадре появляется скутер возле дома Додзимы, отсутствовавший в оригинальной версии. Это наводит на мысль, что ремейк может включить элементы Golden, хотя официально информация не подтверждена.

Ранее руководство Sega заявило, что Persona 4 Revival не выйдет до апреля 2026 года, так что фанатам придется немного подождать. В любом случае, разработчики обещают, что игра оправдает ожидания всех поклонников и подарит знакомую историю в новом формате с современными улучшениями и свежими впечатлениями.