Йоскэ в ремейке Persona 4 изменят для современной аудитории, а из западного трейлера вырезали Рисе в купальнике

Atlus столкнулась с волной критики после того, как в новом ремейке Persona 4 Revival были обнаружены изменения, затронувшие как характеры персонажей, так и маркетинговые материалы. Игровое сообщество обвинило разработчиков в излишней политкорректности и цензуре.

На прошедшей выставке Anime Expo 2026 генеральный продюсер Кадзухиса Вада дал интервью порталу Anime Corner, в котором подтвердил, что персонаж Йоскэ Ханамура претерпит значительные изменения. Причиной послужила неоднозначная репутация персонажа, чьи шутки и поведение воспринимались современной аудиторией как гомофобные и сексистские. По словам продюсера:

Он немного бестактен в том, как иногда относится к посторонним. Поэтому мы хотели смягчить это и сделать более подходящим для мира, в котором мы живем сейчас.

Дополнительный резонанс вызвал недавно выпущенный трейлер, посвященный персонажу Рисе Кудзикаве. Игроки обнаружили, что западная версия ролика была подвергнута цензуре: из нее полностью вырезали начальный фрагмент, где героиня появляется в купальнике. В японской версии трейлера этот кадр присутствует, в то время как в английской его заменили, оставив остальную часть ролика без изменений. Многие пользователи связали это с опасениями Atlus и SEGA вызвать недовольство западной аудитории, которая, по их мнению, критикует "сексуализацию персонажей".

Новости о грядущих переменах вызвали бурное обсуждение в игровом сообществе. Одни, ссылаясь на прецедент с Persona 3 Reload, считают, что Atlus поступает правильно, избавляясь от устаревшего контента. Другие же возмущены, полагая, что разработчики "прогибаются под западную пропаганду" и занимаются цензурой художественного замысла.