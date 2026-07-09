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Persona 4 Revival 18.02.2027
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези, Аниме
6.2 48 оценок

Йоскэ в ремейке Persona 4 изменят для современной аудитории, а из западного трейлера вырезали Рисе в купальнике

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Atlus столкнулась с волной критики после того, как в новом ремейке Persona 4 Revival были обнаружены изменения, затронувшие как характеры персонажей, так и маркетинговые материалы. Игровое сообщество обвинило разработчиков в излишней политкорректности и цензуре.

На прошедшей выставке Anime Expo 2026 генеральный продюсер Кадзухиса Вада дал интервью порталу Anime Corner, в котором подтвердил, что персонаж Йоскэ Ханамура претерпит значительные изменения. Причиной послужила неоднозначная репутация персонажа, чьи шутки и поведение воспринимались современной аудиторией как гомофобные и сексистские. По словам продюсера:

Он немного бестактен в том, как иногда относится к посторонним. Поэтому мы хотели смягчить это и сделать более подходящим для мира, в котором мы живем сейчас.

Дополнительный резонанс вызвал недавно выпущенный трейлер, посвященный персонажу Рисе Кудзикаве. Игроки обнаружили, что западная версия ролика была подвергнута цензуре: из нее полностью вырезали начальный фрагмент, где героиня появляется в купальнике. В японской версии трейлера этот кадр присутствует, в то время как в английской его заменили, оставив остальную часть ролика без изменений. Многие пользователи связали это с опасениями Atlus и SEGA вызвать недовольство западной аудитории, которая, по их мнению, критикует "сексуализацию персонажей".

Новости о грядущих переменах вызвали бурное обсуждение в игровом сообществе. Одни, ссылаясь на прецедент с Persona 3 Reload, считают, что Atlus поступает правильно, избавляясь от устаревшего контента. Другие же возмущены, полагая, что разработчики "прогибаются под западную пропаганду" и занимаются цензурой художественного замысла.

Индустрия 4
15
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Neko-Acheron

Снова нелюди загадили все

11
Rio17

Не-е-е Т-т-т-т как же мы будем без мелких буферов

5
Rio17

Леди Димитриску :)

3
Даздрасен Дыклоп
с опасениями Atlus и SEGA вызвать недовольство западной аудитории

Согласен с сегой. Не надо западных содомитов и извращенцев нервировать лоли в купальнике. Замените ее на нЫбинарную, целлюлитную жируху)

2
antonborisov198

Ну то есть весь характер персонажа, чьи взгляды, в том числе продиктованные окружением, и которые он меняет в своём дворце, принимая свой Тень - будут слиты в унитаз? Класс. Спасибо за ремейк, лучше в оригинал сыграю.

2
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