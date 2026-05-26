LEGO Skylines и Persona 4 Revival засветились в корейском рейтинге - летние презентации могут удивить громкими анонсами

Южнокорейский комитет по рейтингу игр вновь стал источником потенциальных утечек перед летним сезоном презентаций. В базе организации появились сразу несколько заметных проектов, включая Persona 4 Revival и ещё официально неанонсированную LEGO Skylines.

Если с Persona 4 Revival ситуация более понятная — игра уже была представлена ранее, но до сих пор не получила дату выхода, — то LEGO Skylines выглядит куда любопытнее. Судя по названию и связи с Paradox Interactive, речь может идти о необычном ответвлении серии Cities: Skylines в стиле LEGO. Пока никаких подробностей нет, но сама идея сочетания градостроительного симулятора и конструктора звучит достаточно необычно, чтобы моментально привлечь внимание.

Помимо этих проектов, рейтинг также получили Gears of War: E-Day, Ace Combat 8: Wings of Thunder и Marvel’s Guardians of the Galaxy. В случае с Guardians of the Galaxy предполагается, что речь может идти о версии для Switch 2, поскольку сама игра уже давно доступна на других платформах.

Подобные рейтинги редко появляются случайно, поэтому фанаты уже связывают находки с грядущими летними шоу вроде Summer Game Fest 2026. И если часть этих проектов действительно покажут в ближайшие недели, июнь может оказаться очень насыщенным для любителей крупных игровых анонсов.