Mappa создаст все анимированные кат-сцены для Persona 4 Revival - ремейк получит заметно более кинематографичную подачу

Ремейк Persona 4 Revival получит одно из самых заметных улучшений по сравнению с оригиналом. На Anime Expo 2026 компания Atlus подтвердила, что за анимацию всех сюжетных кат-сцен отвечает знаменитая студия Mappa, известная по таким аниме, как «Человек с бензопилой» и «Джудзюцу Кайсен».

Ранее Mappa уже сотрудничала с Atlus, создав вступительный ролик для Persona 5 Royal, однако теперь её участие значительно расширилось — студия занимается всеми анимированными сценами игры. На выставке разработчики также показали короткий фрагмент кат-сцены, в которой главный герой Ю Наруками сражается с тенью Хаблери.

Для самой Mappa это лишь второй подобный проект в игровой индустрии. Первым стала работа над Inazuma Eleven: Victory Road, где студия также отвечала за все анимированные ролики.

Кроме того, Atlus представила новую актрису английской озвучки. Роль Райз Кудзикавы исполнит Эбби Тротт, ранее работавшая над Infinity Nikki. Она присоединится к уже объявленному составу, в который входят Нази Тарша (Ю Наруками), Пол Кастро-младший (Йосуке Ханамура), Энн Ятко (Чиэ Сатонака) и Брианна Никербокер (Юкико Амаги).

Релиз Persona 4 Revival состоится 18 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Судя по новым деталям, Atlus делает ставку не только на обновлённую графику и игровой процесс, но и на более кинематографичную подачу истории.