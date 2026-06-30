Милашка Рисэ возвращается - новые навыки героини в Persona 4 Revival

Компания Atlus поделилась свежей порцией информации о грядущем ремейке Persona 4 Revival. В этот раз разработчики решили сфокусировать внимание на очаровательной Рисэ Кудзикаве — популярной школьнице-идоле, больше известной фанатам под сценическим псевдонимом Рисэти. Свой голос любимице публики вновь подарит знаменитая японская актриса озвучивания Риэ Кугимия.

Как и в оригинальной ролевой игре, Рисэ не принимает непосредственного физического участия в сражениях, однако выполняет функцию ключевого навигатора. Находясь в тылу, она обеспечивает партию жизненно важной поддержкой, которая напрямую зависит от уровня вашей с ней близости.

Студия раскрыла некоторые обновленные подробности её поддержки в бою:

Analyze Open — способность, позволяющая мгновенно раскрыть стихийные уязвимости и слабости противника.

— способность, позволяющая мгновенно раскрыть стихийные уязвимости и слабости противника. Psycho Pop — крайне полезный навык, с помощью которого Рисэ случайным образом накладывает негативные статусные эффекты на всю вражескую группу в самом начале схватки.

— крайне полезный навык, с помощью которого Рисэ случайным образом накладывает негативные статусные эффекты на всю вражескую группу в самом начале схватки. Safeguard — мощный защитный талант, имеющий определенный шанс полностью аннулировать входящий по героям урон.

Релиз ролевого проекта Persona 4 Revival запланирован на 18 февраля 2027 года. Ремейк выйдет на ПК, а также PlayStation 5 и Xbox Series X|S.