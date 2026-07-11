Новый трейлер Persona 4 Revival, посвященный Ёсукэ Ханамуре

Компания ATLUS продолжает знакомить игроков с персонажами Persona 4 Revival и выпустила новый трейлер, главным героем которого стал Ёсукэ Ханамура.

Ёсукэ — одноклассник главного героя и один из его первых союзников. Он отличается общительным характером, всегда готов поддержать друзей и нередко берет на себя роль неофициального советника команды. Во время расследований Ёсукэ активно анализирует происходящее, делится своими догадками и помогает группе прийти к общему мнению.

Персоной персонажа является Дзирайя — легендарный ниндзя из японского фольклора, чьи способности помогают Ёсукэ в сражениях.

В английской версии игры героя озвучивает Пол Кастро-младший, а в японской — Сётаро Морикубо.

Релиз Persona 4 Revival состоится 18 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam и Microsoft Store). С первого дня игра также войдет в каталог Game Pass.