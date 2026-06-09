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Persona 4 Revival 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези, Аниме
5.7 39 оценок

Открылись предзаказы на Persona 4 Revival: $70 за стандартное издание, $85 за Deluxe и $100 за Premium

AceTheKing AceTheKing

Компания Atlus открыла предзаказы на предстоящую JRPG Persona 4 Revival.

Стоимость стандартного издания игры составила $70, Deluxe-версия обойдётся в $85, а Premium - в $100. В состав расширенных изданий вошли костюмы и дополнительные персоны. Ранее стало известно, что игра получит русскую текстовую локализацию и будет защищена Denuvo.

Релиз игры состоится 18 февраля 2027 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

12
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
DemandingRufus

В Стиме анимешники раскупают на ура. А ведь сюжет заранее известен, а геймплей условный. Графика PlayStation 3.

10
KeshaGod97

Настоящий фанат персоны никогда не купит базовую игру за 70$

он купит улучшенную royal версию игры через год со всеми длс за 35$🤣

7
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Япошек нинтенда покусала что ли? Вообще рехнулись напрочь. Совершенно необоснованный ценник. Особенно за цифровую версию. Уработались там просто. Надеюсь войсес ими займётся.

5
erkins007

Ну все, щас анимешники побегут у мамок по 100$ выпрашивать.

4
RPG fan of games

Ну и цена...

1
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