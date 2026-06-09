Открылись предзаказы на Persona 4 Revival: $70 за стандартное издание, $85 за Deluxe и $100 за Premium

Компания Atlus открыла предзаказы на предстоящую JRPG Persona 4 Revival.
Стоимость стандартного издания игры составила $70, Deluxe-версия обойдётся в $85, а Premium - в $100. В состав расширенных изданий вошли костюмы и дополнительные персоны. Ранее стало известно, что игра получит русскую текстовую локализацию и будет защищена Denuvo.
Релиз игры состоится 18 февраля 2027 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
В Стиме анимешники раскупают на ура. А ведь сюжет заранее известен, а геймплей условный. Графика PlayStation 3.
Настоящий фанат персоны никогда не купит базовую игру за 70$
он купит улучшенную royal версию игры через год со всеми длс за 35$🤣
Япошек нинтенда покусала что ли? Вообще рехнулись напрочь. Совершенно необоснованный ценник. Особенно за цифровую версию. Уработались там просто. Надеюсь войсес ими займётся.
Ну все, щас анимешники побегут у мамок по 100$ выпрашивать.
Ну и цена...