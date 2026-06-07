Persona 4 Revival от Atlus будет защищена Denuvo на релизе

Persona 4 Revival от Atlus будет защищёна системой Denuvo Anti-Tamper на ПК-версии игры. Информация появилась в карточке проекта Steam.
Обновлённая версия Persona 4. Как и в оригинале, вы играете за школьника, который приехал на год в глушь к родственникам. Городок маленький, скучный, но тут начинают происходить странные вещи — кого-то убивают, а ещё есть байки про телеканал, который якобы работает только в дождь. Герой с друзьями случайно выясняет, что можно залезть внутрь телевизора и попасть в какой-то другой мир, где живут монстры.
Persona 4 Revival выйдет 18 февраля 2027 года.
Ну будет и будет, все персоны это кал для девственников которые готовы тратить 500 часов жизни на симулятор школьника-инфантила с коим они себя любят ассоциировать ведь так же ничего в жизни не добились, адекватные люди в такой треш играть не будут
Будет защищена рваным презервативом
Интересно будет ли русский как в 3ке?
Защищена не будет
А кто говорил что прям обязательно надо покупать,она будет в геймпасе в первый день уже