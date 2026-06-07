Persona 4 Revival от Atlus будет защищена Denuvo на релизе

Persona 4 Revival от Atlus будет защищёна системой Denuvo Anti-Tamper на ПК-версии игры. Информация появилась в карточке проекта Steam.

Обновлённая версия Persona 4. Как и в оригинале, вы играете за школьника, который приехал на год в глушь к родственникам. Городок маленький, скучный, но тут начинают происходить странные вещи — кого-то убивают, а ещё есть байки про телеканал, который якобы работает только в дождь. Герой с друзьями случайно выясняет, что можно залезть внутрь телевизора и попасть в какой-то другой мир, где живут монстры.

Persona 4 Revival выйдет 18 февраля 2027 года.