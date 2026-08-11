Persona 4 Revival получила трейлер с пятью новыми возможностями - от полной озвучки до мощного режима Prime Time

ATLUS представила новый трейлер Persona 4 Revival, посвящённый пяти возможностям, которые появятся в ремейке культовой ролевой игры. Разработчики показали как изменения в повествовании, так и новые механики боевой системы, способные заметно разнообразить привычные сражения.

Одним из наиболее заметных нововведений станут события с полной озвучкой. ATLUS заново записала голоса для повседневных сцен в Инабе, а дополнительные эпизоды должны усилить связь между основной историей и расширенными событиями «Социальных связей».

В бою появится механика «Отбрасывания». Обычная атака сможет отбросить Тень, находящуюся под воздействием статусного эффекта. Если противник столкнётся с другой Тенью, обе механики объединятся: столкновение нанесёт дополнительный урон и передаст статусный эффект другой цели. Правда, использовать эту возможность можно только в сражениях сразу с несколькими противниками.

Музыкальное сопровождение также получит новые композиции и ремиксы знакомых произведений Persona 4. За музыку отвечает композитор ATLUS Риёта Косука, а вокальные партии исполнит Шиори Сасаки. Таким образом, обновлённая версия получит не только визуальные и геймплейные изменения, но и заметно расширенный музыкальный ряд.

Ещё одним нововведением станет «Передача эстафеты» — механика, позволяющая передавать ход союзнику во время режима «1 MORE». Благодаря этому игроки смогут последовательно атаковать разные слабости противников и лучше координировать действия всей группы.

Наконец, ATLUS показала режим Prime Time — мощную тактическую способность, которая активируется после заполнения специального индикатора. Она предоставляет серию последовательных действий, отменяет стоимость навыков, игнорирует сопротивление врагов и позволяет использовать «Передачу эстафеты» без ограничений. Завершить комбинацию можно приёмом Series Finale, наносящим огромный урон.

Persona 4 Revival выйдет 18 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Microsoft Store. Игра также будет доступна подписчикам Game Pass.