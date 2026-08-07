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Persona 4 Revival 18.02.2027
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези, Аниме
6.2 51 оценка

Persona 4 Revival получила трейлер Юкико Амаги - наследница гостиницы "Амаги" возвращается

butcher69 butcher69

ATLUS представила новый трейлер Persona 4 Revival, посвящённый Юкико Амаги — однокласснице главного героя и одной из ключевых героинь истории.

Юкико — дочь владельцев гостиницы «Амаги» и будущая наследница семейного бизнеса. Героиня отличается сильным чувством ответственности, хотя порой бывает рассеянной и попадает в неловкие ситуации. В таких случаях ей нередко помогает лучшая подруга Чиэ, с которой Юкико учится в одном классе.

В Persona 4 Revival Юкико использует Персону Конохана Сакуя. Новое видео позволяет вновь увидеть героиню в обновлённой версии культовой ролевой игры, однако ATLUS пока не раскрывает дополнительные подробности её сюжетной линии.

Юкико Амаги в английской версии озвучивает Брианна Никербокер, тогда как японскую роль исполняет Ами Косимизу.

Persona 4 Revival выйдет 18 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и Microsoft Store. Игра также будет доступна подписчикам Game Pass.

Трейлеры 9
11
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
ZoMBie Zet

Наконец то похожа на девушку в не на куклу чиби

1
Melodic Osrik

ребят почитайте отзывы на ремастер третьей части, там ру сабы, это редкость, плюс геймпасовские пкшники пишут что их какой то дед опять прогрел https://www.xbox.com/ru-RU/games/store/persona-3-reload/9nkk6z0k3rh2