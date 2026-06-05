Persona 4 Revival получила возрастной рейтинг ESRB

Американская рейтинговая комиссия ESRB присвоила возрастной ценз грядущему ремейку Persona 4 Revival. Игра ожидаемо удостоилась строгого рейтинга Mature (для лиц старше 17 лет), что полностью соответствует тональности и наполнению оригинального детективного приключения от компании Atlus.

В сопроводительном описании эксперты ESRB указали стандартный для этой части набор предупреждений: «Небольшое количество крови, насилие, сексуальные темы, частичная нагота, грубая лексика и упоминание алкоголя». Для давних поклонников серии этот вердикт стал лучшим доказательством того, что разработчики бережно отнеслись к первоисточнику. Мрачная детективная история о расследовании серийных убийств в туманном городке Инаба и личные драмы подростков сохранят свою фирменную густую атмосферу без цензурных сокращений.

Официальное появление игры в базах данных рейтинговых агентств обычно указывает на то, что проект находится на финальной стадии производства, а его полноценный анонс и релиз — лишь вопрос ближайшего времени.