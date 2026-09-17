Persona 4 Revival представила Наото Сирогане - школьная сыщица вернётся в обновлённой RPG

ATLUS выпустила новый трейлер Persona 4 Revival, посвящённый Наото Сирогане — ученице старшей школы и участнице пятого поколения знаменитой семьи детективов. Персонаж станет одной из знакомых героинь, которые вернутся в полноценном ремейке классической Persona 4.

Сюжет Persona 4 Revival вновь отправит игроков в провинциальный городок Инаба, где спокойная жизнь неожиданно оказывается нарушена серией загадочных убийств. Параллельно герои узнают о странном телеканале, который появляется только в дождливые ночи. Расследование постепенно приведёт школьников к сверхъестественным событиям и заставит их столкнуться с собственными страхами и скрытыми сторонами личности.

Наото Сирогане присоединится к расследованию в качестве молодой детективши. Как и другие персонажи Persona 4 Revival, она будет участвовать в пошаговых сражениях и помогать группе раскрывать тайну происходящего в Инабе.

Persona 4 Revival выйдет 18 февраля 2027 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Microsoft Store. Версия для Nintendo Switch 2 появится 20 мая. Игра также будет доступна в Game Pass.