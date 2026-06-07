Persona 4 Revival всё ближе? В сеть утёк ключевой арт и тизер возможного ремейка перед Xbox Games Showcase

В сети появились новые слухи о Persona 4 Revival — предполагаемом ремейке культовой японской RPG от Atlus. Поводом для обсуждений стало изображение ключевого арта, которое, по данным пользователей, некоторое время находилось на сайте Sega USA, прежде чем страница внезапно стала недоступна.

Согласно сообщениям, арт был размещён на веб-странице, посвящённой Persona 4 Revival. Сейчас страница уже удалена или скрыта, а её содержимое не успели сохранить в веб-архивах. Из-за этого подтвердить подлинность изображения на сто процентов пока невозможно. Тем не менее сам факт появления и последующего закрытия страницы многие поклонники считают косвенным подтверждением готовящегося анонса.

Интересно, что слухи появились буквально накануне Xbox Games Showcase, где, по данным инсайдеров, может состояться официальная презентация проекта. Дополнительный повод для ожиданий дала и японская Famitsu, опубликовавшая загадочный тизер, который фанаты также связали с Persona 4.

Если информация подтвердится, Persona 4 Revival станет очередным крупным возвращением классики Atlus после успеха Persona 3 Reload. Учитывая популярность оригинальной Persona 4 и многолетние просьбы фанатов о современном переиздании, подобный анонс выглядел бы вполне закономерным.

Пока Atlus официально не прокомментировала утечку, поэтому относиться к информации стоит как к слуху. Однако количество совпадений и подозрительная активность вокруг сайта Sega заметно повышают шансы на то, что возвращение Инабы действительно уже не за горами.