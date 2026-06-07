Persona 4 Revival выйдет 18 февраля 2027 года: Atlus готовит полноценное переосмысление одной из лучших JRPG

После месяцев слухов и ожиданий Atlus наконец раскрыла дату выхода Persona 4 Revival. На Xbox Games Showcase было подтверждено, что ремейк культовой Persona 4 поступит в продажу 18 февраля 2027 года.

Проект станет следующим крупным переосмыслением классики после успешной Persona 3 Reload, вышедшей в 2024 году. Однако речь идёт не о простом переиздании или расширенной версии в духе Persona 4 Golden. По словам разработчиков, все ключевые элементы игры были переработаны практически с нуля: обновлены модели персонажей, окружение, визуальные эффекты и техническая составляющая.

Особенно интересно, что ремейк, как ожидается, получит ряд современных решений, благодаря которым Persona 5 стала мировым хитом. Такой подход выглядит вполне логичным: оригинальная Persona 4 до сих пор считается одной из самых любимых частей серии, но многие её механики уже заметно устарели по меркам современных JRPG.

Отдельное внимание фанатов привлекла информация о возможной замене актёров озвучки. По данным ряда источников, Persona 4 Revival получит новый актёрский состав, хотя официально Atlus пока не раскрывала всех деталей.

Пока также остаётся открытым вопрос о контенте из Persona 4 Golden. Разработчики не подтвердили, войдут ли дополнительные сюжетные материалы в базовую версию игры. На фоне опыта Persona 3 Reload некоторые игроки предполагают, что часть контента может появиться позднее в виде отдельного дополнения.

В любом случае Persona 4 Revival выглядит не как косметическое обновление, а как полноценная попытка заново представить классику новому поколению игроков. И если Atlus сумеет повторить уровень качества Persona 3 Reload, поклонников жанра ждёт один из самых заметных JRPG-релизов 2027 года.