Persona возвращается: Atlus обещает "свежий и удивительный" проект, работа над будущим франшизы в разгаре

Фанаты Persona могут начинать готовиться к новому витку развития любимой серии. Директор P-Studio (подразделения Atlus, ответственного за франшизу) Казухиса Вада подтвердил: работа над будущим Persona «продвигается хорошо». В своем заявлении он подчеркнул, что команда полностью сосредоточена на новом проекте и вкладывает в него «всю страсть и любовь».

Особое внимание Вада уделил Persona 4, назвав её «особенной игрой», оказавшей огромное влияние на развитие франшизы. Напомним, что Persona 4 за годы успела обрасти спин-оффами, в том числе файтингами (Persona 4 Arena), музыкальной игрой (Dancing All Night), а также получила аниме-адаптацию. Сейчас, как стало известно во время Xbox Games Showcase 2025, Atlus официально работает над ремейком — Persona 4 Revival. Тизер уже доступен, и в нём можно увидеть хорошо знакомые сцены в новом визуальном исполнении.

«Мы уверены, что это будет свежий и удивительный продукт как для новичков, так и для давних поклонников», — подчеркнул Вада. Разработка идет полным ходом, и студия активно готовит и другие шаги в развитии Persona.

Оригинальная Persona 4 вышла в 2008 году на PS2 и моментально завоевала любовь игроков. Сюжет рассказывает о череде загадочных убийств в тихой деревушке Инаба, связанных с таинственным «Полуночным каналом». Группе подростков предстоит разгадать сверхъестественную тайну и сразиться с Тенями в параллельном мире, используя силу своих Персон.

Игра получила переиздание (Persona 4 Golden) на PS Vita, а позднее и на ПК, и породила несколько спин-оффов, включая Persona Q и Q2. Ожидается, что Revival предложит не только графические улучшения, но и обновленный геймплей — Atlus в этом плане редко разочаровывает.

Пока точной даты выхода Persona 4 Revival нет, но ясно одно: франшиза продолжает жить и расти. Впереди — ещё больше контента, который обещает порадовать как новых игроков, так и преданных фанатов. Следите за новостями — самое интересное только начинается.