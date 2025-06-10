Persona возвращается: Atlus обещает "свежий и удивительный" проект, работа над будущим франшизы в разгаре

Фанаты Persona могут начинать готовиться к новому витку развития любимой серии. Директор P-Studio (подразделения Atlus, ответственного за франшизу) Казухиса Вада подтвердил: работа над будущим Persona «продвигается хорошо». В своем заявлении он подчеркнул, что команда полностью сосредоточена на новом проекте и вкладывает в него «всю страсть и любовь».
Особое внимание Вада уделил Persona 4, назвав её «особенной игрой», оказавшей огромное влияние на развитие франшизы. Напомним, что Persona 4 за годы успела обрасти спин-оффами, в том числе файтингами (Persona 4 Arena), музыкальной игрой (Dancing All Night), а также получила аниме-адаптацию. Сейчас, как стало известно во время Xbox Games Showcase 2025, Atlus официально работает над ремейком — Persona 4 Revival. Тизер уже доступен, и в нём можно увидеть хорошо знакомые сцены в новом визуальном исполнении.
«Мы уверены, что это будет свежий и удивительный продукт как для новичков, так и для давних поклонников», — подчеркнул Вада. Разработка идет полным ходом, и студия активно готовит и другие шаги в развитии Persona.
Оригинальная Persona 4 вышла в 2008 году на PS2 и моментально завоевала любовь игроков. Сюжет рассказывает о череде загадочных убийств в тихой деревушке Инаба, связанных с таинственным «Полуночным каналом». Группе подростков предстоит разгадать сверхъестественную тайну и сразиться с Тенями в параллельном мире, используя силу своих Персон.
Игра получила переиздание (Persona 4 Golden) на PS Vita, а позднее и на ПК, и породила несколько спин-оффов, включая Persona Q и Q2. Ожидается, что Revival предложит не только графические улучшения, но и обновленный геймплей — Atlus в этом плане редко разочаровывает.
Пока точной даты выхода Persona 4 Revival нет, но ясно одно: франшиза продолжает жить и расти. Впереди — ещё больше контента, который обещает порадовать как новых игроков, так и преданных фанатов. Следите за новостями — самое интересное только начинается.
Слабо ремейкнуть не эти персоны а 2 самую крутую и жесткую.
Я так запостил об этом прикол на дтф. В итоге большинство даже не знают о том, о чём двойка. Сам признаю, не играл. Но по обзору серии, довольно интересная дилогия игр
3 ку и 4ку легче ремейкать так как они относительно свежие и имеют относительно современную боевую систему
а 1ю часть и 2ю часть надо прям основательно переделывать
Нафиг надо ремейкать самые отстойные (слабые) части серии, если самые лучшие части пока ещё не закончили ремейкать? Слабо дождаться, пока доделают ремейк легендарной Персоны 4?Быть может ещё что-то сделают для лучшей в серии Персоны 5... и только тогда, не раньше, можно подумать о старых слабых первых двух частях... и стоит ли их в принципе ремейкать? Это серьёзный неоднозначный вопрос. Потому что там не просто ремейкать надо, а половину сюжета переписывать, чтобы первратить первые две персоны в нормальные игры, а это серьёзные денежные затраты. Может оно того не стоит? Смысл ремейкать самые слабые игры серии?
По факту серия персоны начала быть нормальной игрой, начиная с тройки и четвёрки, а затем вышла самая гениальная персона 5 (ничего лучше в серии попросту нет). Лично я первые две НЕ считаю полноценными персонами. Ничего страшного, если мир забудет о существовании двух слабейших игр серии.
Я бы хотел, чтобы ресурсы, необходимые на ремейки первых двух слабейших игр, лучше бы разрабы потратили на создание Metapfor 2 или Persona 6. Пользы будет больше, чем от ремеков слабейших игр серии - первых двух. Точка.