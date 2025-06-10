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Persona 4 Revival 2026 г.
Ролевая, Пошаговая
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Persona возвращается: Atlus обещает "свежий и удивительный" проект, работа над будущим франшизы в разгаре

butcher69 butcher69

Фанаты Persona могут начинать готовиться к новому витку развития любимой серии. Директор P-Studio (подразделения Atlus, ответственного за франшизу) Казухиса Вада подтвердил: работа над будущим Persona «продвигается хорошо». В своем заявлении он подчеркнул, что команда полностью сосредоточена на новом проекте и вкладывает в него «всю страсть и любовь».

Особое внимание Вада уделил Persona 4, назвав её «особенной игрой», оказавшей огромное влияние на развитие франшизы. Напомним, что Persona 4 за годы успела обрасти спин-оффами, в том числе файтингами (Persona 4 Arena), музыкальной игрой (Dancing All Night), а также получила аниме-адаптацию. Сейчас, как стало известно во время Xbox Games Showcase 2025, Atlus официально работает над ремейком — Persona 4 Revival. Тизер уже доступен, и в нём можно увидеть хорошо знакомые сцены в новом визуальном исполнении.

Persona 4 Revival официально анонсирована - легендарная игра возвращается на новые платформы в новом виде

«Мы уверены, что это будет свежий и удивительный продукт как для новичков, так и для давних поклонников», — подчеркнул Вада. Разработка идет полным ходом, и студия активно готовит и другие шаги в развитии Persona.

Оригинальная Persona 4 вышла в 2008 году на PS2 и моментально завоевала любовь игроков. Сюжет рассказывает о череде загадочных убийств в тихой деревушке Инаба, связанных с таинственным «Полуночным каналом». Группе подростков предстоит разгадать сверхъестественную тайну и сразиться с Тенями в параллельном мире, используя силу своих Персон.

Игра получила переиздание (Persona 4 Golden) на PS Vita, а позднее и на ПК, и породила несколько спин-оффов, включая Persona Q и Q2. Ожидается, что Revival предложит не только графические улучшения, но и обновленный геймплей — Atlus в этом плане редко разочаровывает.

Пока точной даты выхода Persona 4 Revival нет, но ясно одно: франшиза продолжает жить и расти. Впереди — ещё больше контента, который обещает порадовать как новых игроков, так и преданных фанатов. Следите за новостями — самое интересное только начинается.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Сергей Васильев0123

Слабо ремейкнуть не эти персоны а 2 самую крутую и жесткую.

3
Hall_1920

Я так запостил об этом прикол на дтф. В итоге большинство даже не знают о том, о чём двойка. Сам признаю, не играл. Но по обзору серии, довольно интересная дилогия игр

2
Ely Maze

3 ку и 4ку легче ремейкать так как они относительно свежие и имеют относительно современную боевую систему

а 1ю часть и 2ю часть надо прям основательно переделывать

4
Janekste

Нафиг надо ремейкать самые отстойные (слабые) части серии, если самые лучшие части пока ещё не закончили ремейкать? Слабо дождаться, пока доделают ремейк легендарной Персоны 4?Быть может ещё что-то сделают для лучшей в серии Персоны 5... и только тогда, не раньше, можно подумать о старых слабых первых двух частях... и стоит ли их в принципе ремейкать? Это серьёзный неоднозначный вопрос. Потому что там не просто ремейкать надо, а половину сюжета переписывать, чтобы первратить первые две персоны в нормальные игры, а это серьёзные денежные затраты. Может оно того не стоит? Смысл ремейкать самые слабые игры серии?

По факту серия персоны начала быть нормальной игрой, начиная с тройки и четвёрки, а затем вышла самая гениальная персона 5 (ничего лучше в серии попросту нет). Лично я первые две НЕ считаю полноценными персонами. Ничего страшного, если мир забудет о существовании двух слабейших игр серии.

Я бы хотел, чтобы ресурсы, необходимые на ремейки первых двух слабейших игр, лучше бы разрабы потратили на создание Metapfor 2 или Persona 6. Пользы будет больше, чем от ремеков слабейших игр серии - первых двух. Точка.

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