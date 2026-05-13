По слухам, Persona 4 Revival выйдет в феврале 2027-го - Atlus может сделать ставку на формулу Reload

По данным инсайдера lolilolailo, который ранее уже точно раскрывал информацию о проектах Atlus и SEGA, ремейк Persona 4 Revival планируют выпустить в феврале 2027 года. И это выглядит не случайным выбором даты: именно в феврале 2024-го состоялся релиз Persona 3 Reload, ставшей самой быстропродаваемой игрой в истории серии.

Похоже, Atlus намерена повторить ту же стратегию — тихий зимний релиз без прямой конкуренции с осенними AAA-блокбастерами. И, судя по успеху Reload, схема действительно работает. Persona давно вышла за пределы «нишевой японской RPG» и превратилась в глобальный бренд, способный продаваться миллионными тиражами почти без агрессивного маркетинга.

Сам ремейк Persona 4 — один из самых ожидаемых проектов студии. Оригинальная Persona 4 до сих пор считается для многих фанатов самой уютной и эмоциональной частью серии. История о загадочных убийствах в маленьком городке Инаба и путешествиях в мир внутри телевизоров заметно отличается от более агрессивной эстетики Persona 5 — и именно это делает игру особенной.

Судя по утечкам, Revival станет не просто ремастером, а полноценной переработкой с новыми 3D-окружениями, обновлённой боевой системой и улучшениями качества жизни в духе современных частей серии. При этом Atlus, по всей видимости, старается не ломать основу оригинала — включая культовый саундтрек Сёдзи Мегуро и весь контент из Persona 4 Golden.

Интересно, что Persona 4 Revival уже сейчас воспринимается почти гарантированным успехом. После триумфа Persona 3 Reload у Atlus появилась редкая для индустрии ситуация: фанаты ждут ремейки старых игр едва ли не сильнее, чем новые части серии. И если студия снова попадёт в баланс между ностальгией и современными механиками, февраль 2027 года может стать ещё одним большим месяцем для Persona.