Продюсер Persona 4 Revival считает, что сегодня игра актуальна как никогда

Persona 4 Revival довольно близка к оригинальной игре, поэтому продюсер Кадзухиса Вада считает, что за 18 лет, прошедших с момента выхода одной из лучших ролевых игр, она стала только актуальнее.

В интервью официальному подкасту Xbox продюсер серии Кадзухиса Вада попытался прояснить свои слова о том, что он хотел, чтобы Persona вызывала ощущение чего-то ядовитого. Он говорит, что «не имел в виду шокирующий или провокационный контент» — он просто хотел, чтобы у игроков остались вопросы, которые «заставят их задуматься о себе», как это было в оригинальной Persona 4 на протяжении почти двух десятилетий.

По мнению Вады, центральные темы Persona 4 «звучат сегодня даже более актуально», чем в 2008 году. Как и в других играх серии Persona, в центре сюжета — группа старшеклассников, которые пытаются разгадать смертельную сверхъестественную тайну, одновременно борясь с глубинными аспектами своей психики, которые они загнали в самые потаённые уголки своего сознания.

Игра задаёт такие вопросы, как «как нам встретиться лицом к лицу с теми своими чертами, которые мы предпочли бы не замечать?» и «можем ли мы выйти за рамки общественного мнения и слухов, чтобы узнать правду о себе настоящих?» Эти вопросы звучат ещё более остро в современном мире, помешанном на социальных сетях.

Мы живём в эпоху, когда информация доступна повсюду, — объясняет Вада. — Легко делать выводы, основываясь только на внешнем виде или на том, что мы видим. Поэтому я чувствую, что со временем эти темы стали ещё более значимыми. Если в оригинальной игре лейтмотивом были телевизионные экраны, то сегодня их вполне могут заменить смартфоны.

Но разработчики Atlus не хотели менять или делать сенсацию сюжетом классической игры. По словам Вада, целью было сохранение, только на этот раз с новым слоем краски и более глубоким «ощущением погружения».

Если в результате яд, который всегда был частью Persona 4, оставит у игроков еще более естественное и неизгладимое впечатление, то я был бы очень рад, — заключает он.