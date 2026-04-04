Слух: Persona 4 Revival выйдет в 2027-м, а Persona 6 покажут в 2026 году

В сети появилась новая информация о потенциальной дате релиза Persona 4 Revival. Инсайдер под ником The Scarlet Joker, специализирующийся на утечках о фигурках Funko Pop, сообщил, что ремейк получит тематическую линейку мерча в начале 2027 года. Поскольку компания обычно выпускает продукцию уже после выхода игры или фильма, это может указывать на релиз проекта в первом квартале того же года.

Согласно прошлогоднему отчету SEGA, компания не исключает выход игры в текущем финансовом году (до 31 марта 2027 года). Стоит также помнить, что в сентябре франшизе исполнится 30 лет, и разработчики не раз намекали на сюрпризы и крупные анонсы в рамках празднования юбилея.

Параллельно с этим инсайдер eXtas1s поделился подробностями о Persona 6. По его словам, полноценный анонс игры состоится в 2026 году, а дебютный тизер традиционно покажут на одной из презентаций Xbox. При этом eXtas1s уточнил, что ссылается на данные других источников и не является первоисточником этой информации.

Слухи могут подтвердиться уже 7 июня на выставке Xbox Games Showcase 2026, однако на данный момент к этой информации стоит относиться скептически.