Создатели Persona 3, 4 и 5 рассказали, что определяет идентичность серии и какой должна быть идеальная RPG

Кацура Хасино, режиссёр Persona 3, Persona 4 и Persona 5, считает, что серию определяет хаотичное сочетание разных элементов, отражающее подростковый возраст. Об этом он рассказал на фестивале The Tenth Mosaic, где вместе с дизайнером персонажей Сигэнори Соэдзимой и композитором Сёдзи Мэгуро обсудил особенности франшизы и своё представление об идеальной ролевой игре.

По словам Хасино, он прежде не задумывался о том, что именно делает Persona узнаваемой, но в итоге выбрал слово «хаос». Игры серии объединяют эмоции, перемены, ошибки и неудачи, характерные для взросления. Вместо того чтобы выстраивать все элементы вокруг единого направления, разработчики позволяют им сосуществовать, создавая разнообразный игровой опыт.

Соэдзима выделил другой важный принцип: каждая новая Persona меняет сеттинг и сюжет в соответствии с духом времени. Разработчики не хотят ограничиваться однажды найденной формулой и стараются учитывать общество и культуру, в которых выходит очередная часть. По его мнению, именно постоянные изменения помогают франшизе сохранять собственный характер.

Мэгуро, отвечающий за музыку серии, рассказал, что не пытается намеренно создавать узнаваемое «звучание Persona». Вместо этого он обсуждает с Хасино темы и концепции конкретной игры, а затем подбирает музыку под её особенности. Таким образом, характерный стиль саундтреков сформировался естественным образом за годы работы над разными проектами.

В завершение встречи Хасино поделился своим представлением об идеальной ролевой игре. По его мнению, в эпоху, когда фильмы, сериалы и другие развлечения доступны в любой момент, разработчикам важно предлагать нечто большее, чем десятки часов увлекательного времяпрепровождения. Игра должна оставлять впечатления, которые сохранятся после финала и к которым человек сможет возвращаться в дальнейшей жизни.

При этом Хасино не считает, что уже полностью достиг этой цели, и намерен продолжать искать способы воплотить её в будущих проектах. Его последняя крупная игра, Metaphor: ReFantazio, созданная при участии Соэдзимы и Мэгуро, уже доступна на основных платформах. Версия для Nintendo Switch 2 должна выйти 12 ноября.