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Persona 4 Revival 2026 г.
Ролевая, Пошаговая
8.3 12 оценок

Страница Persona 4 Revival появилась в Steam и PSN - подтверждено, что игра получит русскую текстовую локализацию

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, в магазинах Steam и PS Store появилась страница предстоящей Persona 4 Revival от студии Atlus.

Как и предполагалось ранее, в отличии от оригинальной Persona 4, ремейк действительно получит официальный текстовый перевод на русский язык - информация об этом указана на странице игры в Steam. Всего игра будет переведена на 15 языков, а полноценную локализацию получат английский и японский языки.

Persona 4 Revival выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.

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