Страница Persona 4 Revival появилась в Steam и PSN - подтверждено, что игра получит русскую текстовую локализацию

Как стало известно, в магазинах Steam и PS Store появилась страница предстоящей Persona 4 Revival от студии Atlus.

Как и предполагалось ранее, в отличии от оригинальной Persona 4, ремейк действительно получит официальный текстовый перевод на русский язык - информация об этом указана на странице игры в Steam. Всего игра будет переведена на 15 языков, а полноценную локализацию получат английский и японский языки.

Persona 4 Revival выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.