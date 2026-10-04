В новом трейлере Persona 4 Revival показали Теней главных героев

Atlus опубликовала свежий геймплейный трейлер Persona 4 Revival — масштабного ремейка культовой японской ролевой игры. Новый ролик посвящен Тенях (Shadows) главных героев, которые выступают в качестве боссов и играют ключевую роль в детективном сюжете. По сюжету, «Самозваная следственная команда» старшеклассников пытается поймать серийного убийцу, сбрасывающего жертв в причудливый телевизионный мир.

Разработчики существенно обновили боевую систему, перенеся механику передачи хода Baton Pass из последних частей серии. Игроки смогут совершать скрытные упреждающие атаки и отправлять зараженных недугами врагов в полет, распространяя негативные эффекты на соседние цели. Кроме того, в игру добавят шкалу Prime Time: при ее заполнении стоимость всех навыков падает до нуля, а завершается режим мощнейшим добивающим ударом.

Авторы также подтвердили, что полностью перезаписали все голоса для ремейка, включая даже самые незначительные сюжетные диалоги. Помимо этого, саундтрек игры пополнится совершенно новыми музыкальными композициями, среди которых будут свежие боевые темы и обновленная заглавная песня для вступительного ролика.

Релиз Persona 4 Revival состоится 18 февраля 2027 года на PC, PS5 и Xbox (сразу в Game Pass), а 20 мая игра заглянет на Switch 2.