В Persona 4 Revival Мари будет интегрирована в сюжет более естественно, чем в Persona 4 Golden

В Persona 4 Revival Мари будет представлена ​​в сюжете более естественно, чем это было в Persona 4 Golden, расширенной версии классической игры для PS Vita.

Мари, одна из обитательниц Бархатной комнаты, не самый популярный персонаж среди фанатов — она немного замкнута, её не включили в базовую игру, продвижение по её сюжетной линии жизненно важно для доступа к некоторым поздним этапам игры, хотя игра об этом не говорит, и то, как она была вплетена в сюжет много лет назад, выглядело несколько неуклюже.

Но, по словам продюсера серии Кадзухисы Вады, Atlus намерена исправить эту проблему в своём предстоящем ремейке. В интервью на Gamescom 2026 руководитель Persona объяснил, что команде нужно было действительно «подчеркнуть её место в сюжете», когда она более десяти лет назад была ретроспективно добавлена ​​в Persona 4 Golden.

«Поэтому способ её представления был специально разработан таким образом, чтобы он был очень, очень заметным, очень очевидным», — говорит Вада через переводчика. Но для [Persona 4 Revival] она — персонаж, занимающий центральное место в общей истории. Поэтому разработчики понимают, что она должна быть здесь с самого начала.