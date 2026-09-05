В Persona 4 Revival Мари будет интегрирована в сюжет более естественно, чем в Persona 4 Golden

В Persona 4 Revival Мари будет представлена в сюжете более естественно, чем это было в Persona 4 Golden, расширенной версии классической игры для PS Vita.
Мари, одна из обитательниц Бархатной комнаты, не самый популярный персонаж среди фанатов — она немного замкнута, её не включили в базовую игру, продвижение по её сюжетной линии жизненно важно для доступа к некоторым поздним этапам игры, хотя игра об этом не говорит, и то, как она была вплетена в сюжет много лет назад, выглядело несколько неуклюже.
Но, по словам продюсера серии Кадзухисы Вады, Atlus намерена исправить эту проблему в своём предстоящем ремейке. В интервью на Gamescom 2026 руководитель Persona объяснил, что команде нужно было действительно «подчеркнуть её место в сюжете», когда она более десяти лет назад была ретроспективно добавлена в Persona 4 Golden.
«Поэтому способ её представления был специально разработан таким образом, чтобы он был очень, очень заметным, очень очевидным», — говорит Вада через переводчика. Но для [Persona 4 Revival] она — персонаж, занимающий центральное место в общей истории. Поэтому разработчики понимают, что она должна быть здесь с самого начала.
Да вы что, там всё аниме по этой Персоне ей и её сюжету посвятили.
Вы явно что то путаете.
В голден она буквально интергрирована в историю, начиная с пролога. Автор чё та курит.
Я в первом прохождении не довел до конца ее связь, так как надоели ее истерики, но на втором прохождении, после того как узнал ее историю, могу заявить: Мари — отличный персонаж.
Она в Персоне 4 изначально нафиг не нужна была. Второй персонаж с амнезией, часть древнего божества в облике современной (на тот момент) пигалицы. А они её ещё глубже интегрируют... Лучше бы вместо неё вернули подработку на заправке с соответствующим развитием.