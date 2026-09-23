В Persona 4 Revival подвергли цензуре сцену купания, чтобы снизить возрастной рейтинг игры

Persona 4 Revival вернулась к рейтингу CERO B (от 12 лет), который был у оригинальной игры, после того как Persona 4 Golden получила более высокую классификацию CERO C (от 15 лет). Режиссер Дайсукэ Ядзима раскрыл, что причиной повышенного возрастного рейтинга Golden стала довольно провокационная анимированная сцена купания - и что теперь эта сцена заменена другим событием.

В разговоре с изданием Game LIFE на Tokyo Game Show 2026 Ядзима объяснил, что причиной изменения стала не более широкая тематика Golden, а именно анимированная сцена с купанием одного из персонажей. По словам Ядзимы, ее подача была сочтена достаточно провокационной, чтобы повлиять на классификацию игры.

Вместо того чтобы воссоздавать эту сцену в ее первоначальном виде, Atlus пересмотрела ее в ходе работы над сюжетом Persona 4 Revival. Подача была изменена, а сама последовательность заменена несколько иным событием - таким образом, материал, который способствовал присвоению Golden рейтинга CERO C, больше не присутствует. Разработчики не уточнили, о какой именно сцене купания идет речь.

Ремейк выглядит все более мрачным для хардкорных фанатов оригинала, поскольку новости о его цензуре появляются, как кажется, ежедневно.