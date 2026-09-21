В Persona 4 Revival появится Айку из аниме в числе социальных связей - это может намекать на новые Персоны

Atlus продолжает раскрывать изменения Persona 4 Revival, которая должна сохранить основу оригинальной игры, но при этом получить новые сюжетные элементы. Одним из них станет появление Айки Накамуры — персонажа из Persona 4: The Animation, которая впервые получит полноценную роль в игровой истории.

Айка — одноклассница главного героя и дочь владельцев ресторана Aiya, где главные герои любят испытывать себя огромными порциями еды. В Persona 4 Golden о ней уже можно было узнать немного больше после многократного прохождения испытания в ресторане, однако сама героиня непосредственно в игре практически не появлялась.

В Persona 4 Revival ситуация изменится. Atlus представила Айку во время второй промо-трансляции и подтвердила, что она станет полноценной социальной связью. Игроки смогут проводить с ней время за пределами школы и постепенно развивать отношения.

Именно появление новой социальной связи может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд. В Persona 4 Golden социальные связи тесно связаны с Арканами, а повышение их уровня открывает возможности для развития соответствующих Персон. Поэтому включение Айки в эту систему закономерно вызывает вопрос о том, получит ли она новую Аркану и связанных с ней Персон.

Atlus пока не раскрыла подробности социальной связи Айки и не подтвердила появление новых Аркан или Персон. Тем не менее её интеграция непосредственно в игровую систему показывает, что разработчики готовы не просто перенести материалы из аниме в ремейк, а расширить оригинальную Persona 4 новыми элементами.

Persona 4 Revival должна выйти в феврале следующего года, а дополнительные подробности о новых персонажах и механиках ожидаются до релиза.